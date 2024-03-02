Четыре акции, которые сулят большой рост

Захват Капитолия по-нарвски: отставка руководителя больницы вызвала бурю эмоций

Руководителем Нарвской больницы стал Юллар Ланно – врач, который 14 лет возглавлял Эстонский институт судебной экспертизы, был гендиректором Департамента здоровья. Пока в запертом кабинете мэра шло заседание, на котором совет больницы назначил Ланно на должность, внутрь пытались попасть демонстранты, протестовавшие против увольнения прежнего руководителя больницы Аго Кыргвеэ.

Руководителем Нарвской больницы стал Юллар Ланно – врач, который 14 лет возглавлял Эстонский институт судебной экспертизы, был гендиректором Департамента здоровья. Пока в запертом кабинете мэра шло заседание, на котором совет больницы назначил Ланно на должность, внутрь пытались попасть демонстранты, протестовавшие против увольнения прежнего руководителя больницы Аго Кыргвеэ.