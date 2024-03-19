Подсказка

Дмитрий Фефилов

19 марта 2024 в 9:49









Волатильность – друг или враг инвестора?

Спекулянта и инвестора отличает то, что для первого цена актива играет определяющую роль, тогда как для инвестора первичен сам актив. Отсюда и разное отношение к волатильности. Фото: Spencer Platt, Getty Images via AFP

Если для спекулянтов и трейдеров волатильность является позитивной характеристикой актива, то для инвестора это не так однозначно.

Все инвесторы ставят перед собой одинаковую задачу – сохранить или увеличить стоимость своего капитала за счет вложения его в различные активы. Насколько выбранный инвестором путь будет выгодным и волнительным, зависит в том числе и от волатильности актива.

Чем больше и чаще меняется цена актива, тем больше у спекулянтов появляется пространства для возможности купить подешевле и продать подороже. Отсюда, например, большой интерес к криптовалюте со стороны трейдеров и спекулянтов и полное отсутствие интереса к балтийской бирже.

Инвестор же выбирает активы, исходя из их долгосрочных перспектив и потенциала, и их текущая цена – лишь один из элементов оценки стоимости. Поэтому само по себе постоянное изменение цены не имеет большого значения для инвестора. Для него важны причины волатильности, так как это может указывать на важные изменения потенциала и будущего данного актива.

Beta – показатель волатильности

Волатильность рассчитывается на базе стандартного отклонения. То есть, чем чаще и в более широком диапазоне изменяется цена, тем выше показатель стандартного отклонения, а значит и волатильность.

На бирже инвесторы для оценки волатильности акций часто прибегают к коэффициенту beta, который показывает, насколько акция более волатильна по отношению к общему рынку. Как правило, под рынком подразумевается базовый индекс биржи страны, где котируется акция. В США это – S&P 500. Если показатель равен 1, то движение цены акции полностью коррелирует с движением всего рынка, или индекса. Если beta меньше 1, то акция ведет себя более спокойно, чем рынок, если же показатель выше 1 – цена акции имеет более агрессивное поведение.

На примере «великолепной семерки» хорошо видно, какие акции пользуются особым спросом среди инвесторов. 5-летний коэффициент beta одной из самых горячих акций на рынке – компании Nvidia – сейчас составляет 1,72. Акции производителя электромобилей Tesla всегда были одними из самых непредсказуемых, отсюда и beta на уровне 2,42. Акции других технологических гигантов ведут себя куда более спокойно: Apple – 1,29, Meta – 1,21, Alphabet – 1,05, Amazon – 1,17 и Microsoft – 0,89.

У волатильности много причин

Волатильность может зависеть от большого набора факторов. Начиная от показателей и поведения самой компании, заканчивая новостями и трендами на рынке. Все это объединяет одна из самых универсальных и повсеместных причин – эмоции.

Когда на рынке царит ажиотаж, поведение участников становится более агрессивным, что в итоге и ведет к увеличению волатильности. Относительно высокий показатель beta у технологических компаний последние годы объясняется как раз большим интересом к этому сектору. Для сравнения, у мирового розничного продавца Walmart он всего лишь 0,5.

Но если рынок США – самый большой и активный в мире, то на периферийных, в отсутствии различных аномалий, жизнь инвесторов протекает в более спокойном и размеренном темпе. Отсюда и соответствующие показатели beta. Например, по данным Yahoo Finance, 5-летний показатель волатильности одной из самых известных акций на Таллиннской бирже – банка LHV – составляет 0,78. У куда менее популярной акции Harju Elekter тот же показатель составляет 0,45.

Так друг или враг?

Частое и с большей амплитудой изменение цены акции означает, что прогнозировать ее поведение сложнее, а значит увеличивается неопределенность. А любая дополнительная неизвестность для инвестора – это риск. Поэтому спекулянты, которые играют на разнице движения цены, всегда имеют дело с более высокими рисками, чем инвесторы, делающие ставку на фундаментальные показатели актива, которые не имеют тенденции к быстрым и радикальным изменениям, как это может происходить с ценой актива.

Поэтому высокая волатильность имеет скорее негативное влияние на портфель инвестора. Представьте, если бы стоимость вашего жилья в год менялась на десятки процентов, то это как минимум создавало бы больше эмоциональных переживаний. В худшем же случае банк может потребовать увеличить залог, если жилье куплено с кредитом, либо вы можете «не вовремя» затеять переезд, и в итоге старое жилье продать дешевле, а новое купить дороже.

Разумеется, есть и обратная вероятность, и в итоге вы можете наоборот выиграть от такого переезда. Но это ведет к еще одному риску. Высокая волатильность актива может сподвигнуть инвестора к более активным действиям, делая из него уже скорее спекулянта. Тем самым инвестиционные риски будут еще больше увеличиваться.

С другой стороны, если инвестор дисциплинирован, он знает, что, почему и с какой целью покупает, то волатильность может сыграть ему на руку. Из-за более спекулятивного интереса к волатильным активам они чаще бывают перекуплены или перепроданы. То есть, их стоимость чаще бывает слишком высокой или заниженной. Как правило, это обусловлено эмоциональной составляющей. Чем стремительнее растет цена акции, тем больше участников хотят присоединиться к этому ралли, что доходит до синдрома FOMO (страх упустить возможность). В этом случае цена может расти до безумных уровней, как, например, было в 2021 году с компаниями Gamestop и AMC, когда их рост за месяц мог достигать более 1000%. Но так же стремительно это работает и в обратном направлении, когда страх берет верх.

В этих случаях инвестор, который имеет четкие критерии для покупки и продажи актива, чаще может обнаруживать выгодные предложения среди волатильных активов. Но добавляя такой актив в свой портфель, пусть даже и купленный по привлекательной цене, риски все-таки тоже увеличиваются.