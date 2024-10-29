Назад 29.10.24, 13:42 Инвестор Тоомас: полярная ночь для акционеров Neste продолжается Результаты последнего квартала флагманской европейской компании по производству возобновляемых видов топлива Neste не рассеяли мрак в душах акционеров, поскольку экономический спад продолжается.

Реактивное топливо SAF, производимое компанией Neste из возобновляемых источников, – перспективный рынок, но в настоящий момент он убыточен. Foto: Neste

Читатели спрашивали меня, что я думаю о компании Neste и ее финансовых показателях. Neste уже некоторое время находится в моем списке наблюдения, я читаю последние финансовые результаты компании и изучаю ее ключевые рынки с мыслью о том, что, возможно, эти перспективные акции займут место в моем портфеле в будущем. Поэтому у меня есть определенное понимание компании. И, к сожалению, наиболее уместным кажется сравнение финансовых результатов и текущей ситуации с полярной ночью.

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