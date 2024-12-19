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  • 19.12.24, 14:23

Инвестор Тоомас: в новом году одну из моих акций ждет рекорд

Шведские аналитики ожидают, что в следующем году цена акций Swedbank наконец-то побьет рекорд, который был установлен еще до скандала с отмыванием денег.
Штаб-квартира Swedbank в Стокгольме.
  • Штаб-квартира Swedbank в Стокгольме. Foto: Liis Treimann
Шведская газета Dagens Industri составила большую таблицу акций, котирующихся в Стокгольме, которые, как ожидается, установят новые ценовые рекорды в следующем году. Данные были взяты из ценовых прогнозов аналитиков.

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