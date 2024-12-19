Инвестор Тоомас: в новом году одну из моих акций ждет рекорд

Штаб-квартира Swedbank в Стокгольме. Foto: Liis Treimann
Шведская газета Dagens Industri составила большую таблицу акций, котирующихся в Стокгольме, которые, как ожидается, установят новые ценовые рекорды в следующем году. Данные были взяты из ценовых прогнозов аналитиков.
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.