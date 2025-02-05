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  • 05.02.25, 11:18

Инвестор Тоомас: хватит пессимизма! Ухватил новую акцию за хвост

Недавно я анализировал акцию, которая за четыре года после IPO принесла более 600% прибыли и значительно превзошла индексы. Последние квартальные результаты и новый прогноз показывают, что акция по-прежнему в плюсе. Так что ордер отправлен!
Генеральный директор Tesla Илон Маск и генеральный директор Palantir Technologies Алекс Карп иногда проводят время вместе на форумах, посвященных искусственному интеллекту.
  • Генеральный директор Tesla Илон Маск и генеральный директор Palantir Technologies Алекс Карп иногда проводят время вместе на форумах, посвященных искусственному интеллекту. Foto: Scanpix
Я рассматривал технологическую компанию Palantir перед своей конференцией, взвешивая возможность ее покупки во время конференции на сцене. Что мне понравилось в Palantir, так это то, что, получив прибыль в конце 2022 года, компания продолжила наращивать ее быстрыми темпами. Оборот также демонстрировал приличную тенденцию к росту.
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