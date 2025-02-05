Инвестор Тоомас: хватит пессимизма! Ухватил новую акцию за хвост
Недавно я анализировал акцию, которая за четыре года после IPO принесла более 600% прибыли и значительно превзошла индексы. Последние квартальные результаты и новый прогноз показывают, что акция по-прежнему в плюсе. Так что ордер отправлен!
«Инвестор года» по версии Äripäev Лев Долгачев получил задание вложить деньги прямо со сцены конференции Инвестора Тоомаса. Изначально он планировал инвестировать в индекс Nasdaq 100, но этот план осуществлен не был. «Подумал, что все слишком дорого, чтобы что-то покупать», – отметил Долгачев.
За последнее десятилетие изменения в секторе табачной продукции были весьма драматичными. «Это означает, что в течение ближайших 10–15 лет сигареты исчезнут, и их заменят основанные на научных исследованиях альтернативные изделия, предназначенные для тех, кто решит продолжать курить», – сказала менеджер по связям с общественностью Philip Morris Кай Таммист. Аналогично изменились и ожидания от персонала, в части которого решающее значение приобрело формирование правильного отношения.