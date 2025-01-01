Инвестор Тоомас: меня привлекают акции киберкомпании, которая быстро растет

Американская компания в сфере кибербезопасности Rubrik недавно вышла на биржу и в этом году принесла инвесторам хорошую доходность благодаря результатам, превысившим ожидания. Foto: Reuters/Scanpix
В поисках компании нового поколения для своего портфеля, которая могла бы немного увеличить его доходность, я обратил внимание на Rubrik, вышедшую на биржу этой весной. На сегодняшний день большая часть моего портфеля состоит из компаний с рыночной капитализацией, измеряемой триллионами, которые вряд ли покажут многократный рост в ближайшие годы. Поэтому я ищу компанию с более быстрым ростом, которая могла бы добавить портфелю немного азарта и большей доходности.
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