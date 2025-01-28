Назад 28.01.25, 15:46 Инвестор Тоомас: я потерял 25 000 евро за один день, но тезис остается в силе После того как в понедельник рыночная стоимость производителя чипов Nvidia сократилась почти на 600 миллиардов долларов, я потерял 25 000 евро из своего портфеля. Ужасающий рекорд, но я не паникую.

Всего неделю назад я докупил акций Nvidia. Foto: Reuters/Scanpix

Вчера все новостные агентства тщательно подсчитывали, сколько потеряли в рыночной стоимости за один день разные акции. Nvidia, конечно, установила новый рекорд, но предыдущие рекорды весьма интересны. Nvidia совершила восемь из десяти крупнейших однодневных потерь, и все они были либо в этом, либо в прошлом году – вот это акции! Только Meta и Amazon приблизились к ней с 251 млрд и 206 млрд долларов соответственно, когда их акции падали в 2022 году.