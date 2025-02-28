Инвестор Тоомас: результаты Nvidia заставили затаить дыхание

Есть повод как для радости, так и грусти. Foto: AP/Scanpix
«Nvidia определенно не относится к типу акций “купи и держи”, как Apple. Это инвестиция, за которой нужно внимательно следить», – писал я в январе 2024 года, когда впервые вложил деньги в акции компании.
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В среду компания Nvidia опубликовала результаты – они превысили ожидания аналитиков, что вызвало кратковременный рост акций на несколько процентов, после чего акции вновь снизились. По словам руководства Nvidia, спрос на чипы остается очень высоким.
Результаты четвертого квартала производителя чипов Nvidia привели к падению сводного индекса Nasdaq 100 до самого низкого уровня с ноября, в то же время президент США Дональд Трамп испугал рынок тарифами.
В конце этой неделе мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым восхитились китайским дизраптором в области искусственного интеллекта, удивились инертности акций Microsoft, похвалили бездействие ФРС и поздравили монополиста Meta с хорошими данными.
Акции несомненно входят в один из самых популярных активов среди инвесторов. Отчасти это обусловлено резвым движением их цен, что может создавать впечатление быстрого и легкого обогащения на рынке акций. Но спешу вас разочаровать: относиться к бирже как к казино – себе дороже, пишет биржевой редактор Дмитрий Фефилов.
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