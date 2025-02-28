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  • 28.02.25, 10:53

Инвестор Тоомас: результаты Nvidia заставили затаить дыхание

Квартальные результаты компании Nvidia в этот раз обошлись без больших сюрпризов. Теперь я смотрю на свой инвестиционный тезис по акциям Nvidia, который в ретроспективе кажется слишком общим.
Есть повод как для радости, так и грусти.
  • Есть повод как для радости, так и грусти. Foto: AP/Scanpix
«Nvidia определенно не относится к типу акций “купи и держи”, как Apple. Это инвестиция, за которой нужно внимательно следить», – писал я в январе 2024 года, когда впервые вложил деньги в акции компании.
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