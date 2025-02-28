Инвестор Тоомас: результаты Nvidia заставили затаить дыхание

Акции несомненно входят в один из самых популярных активов среди инвесторов. Отчасти это обусловлено резвым движением их цен, что может создавать впечатление быстрого и легкого обогащения на рынке акций. Но спешу вас разочаровать: относиться к бирже как к казино – себе дороже, пишет биржевой редактор Дмитрий Фефилов.