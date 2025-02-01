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  • 01.02.25, 06:00

Вкус биржи: релиз DeepSeek обрушил хваленую Nvidia. Прибыль Tesla упала на 23%

В конце этой неделе мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым восхитились китайским дизраптором в области искусственного интеллекта, удивились инертности акций Microsoft, похвалили бездействие ФРС и поздравили монополиста Meta с хорошими данными.
Этот человек спит в офисе Департамента эффективности правительства. И отчаянно конкурирует с китайцами. Успешно?
  • Этот человек спит в офисе Департамента эффективности правительства. И отчаянно конкурирует с китайцами. Успешно? Foto: Chip Somodevilla / Reuters / Scanpix
Какие все нынче пугливые! Почему релиз китайского Deepseek обрушил рынки и хваленую Nvidia.
Это тебе не в офисе спать, тут думать надо! Прибыль Tesla упала на 23%.
А Microsoft все нипочем! Выручка легендарной компании выросла на 15%.
Не ошибается только тот, кто ставку не снижает! ФРС решил в этот раз ничего не делать.
Ничего личного - просто рубим капусту. Прибыль Meta выросла на 35%.
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