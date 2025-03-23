Инвестор Тоомас: европейский аналог Starlink оказался в серьезных убытках

Я взял под наблюдение Eutelsat – компанию, с помощью которой европейцы надеются конкурировать со Starlink на рынке спутникового интернета – и был по-настоящему ошеломлен крупным убытком, отраженным в ее финансовом отчете.
- Спутниковый интернет Eutelsat распространяется через сеть OneWeb, состоящую из 652 спутников на низкой околоземной орбите. Foto: Eutelsat
Starlink Илона Маска играет очень важную роль в военной коммуникации Украины. За находящиеся в распоряжении украинской армии терминалы Starlink платит Польша, поэтому это вовсе не бесплатная помощь от США или Starlink, как утверждалось. С точки зрения компании это обычная коммерческая сделка. Однако сам Маск, похоже, воспринимает это не как деловую сделку, а скорее как рычаг давления, с помощью которого можно шантажировать Украину.
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