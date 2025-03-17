Деловые ведомости
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  • 17.03.25, 11:53

Инвестор Тоомас: новые участники индекса преподнесли сюрприз

Изменения в индексах S&P в начале марта повлекли за собой ставки на движение цен акций новых участников. А также дали несколько неожиданных подсказок, поскольку о некоторых компаниях я никогда не слышал.
Добавления и исключения из основных индексов оказывают краткосрочное влияние на цены акций, говорят аналитики.
  • Добавления и исключения из основных индексов оказывают краткосрочное влияние на цены акций, говорят аналитики. Foto: AFP/Scanpix
Индекс S&P 500 отслеживает 500 крупнейших американских компаний, зарегистрированных на бирже. Но это не совсем та математика, где просто берут компании с хорошей капитализацией на конкретную дату и включают их в индекс, а других исключают.
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