Инвестор Тоомас: новые участники индекса преподнесли сюрприз

Если бы фондов не было, то их нужно было бы придумать, так как этот инструмент дает недорогой доступ к огромному набору возможностей и автоматизирует важные аспекты инвестирования. О растущей популярности фондов говорит и их влияние на рынки, что порой даже приводит к определенному искажению.