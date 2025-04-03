Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,02%307,05
  • OMX Riga−0,9%870,73
  • OMX Tallinn−0,3%1 966,45
  • OMX Vilnius0,27%1 164,24
  • S&P 5000,67%5 670,97
  • DOW 300,56%42 225,32
  • Nasdaq 0,87%17 601,05
  • FTSE 100−1,38%8 489,87
  • Nikkei 225−2,77%34 735,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%93,03
  • OMX Baltic0,02%307,05
  • OMX Riga−0,9%870,73
  • OMX Tallinn−0,3%1 966,45
  • OMX Vilnius0,27%1 164,24
  • S&P 5000,67%5 670,97
  • DOW 300,56%42 225,32
  • Nasdaq 0,87%17 601,05
  • FTSE 100−1,38%8 489,87
  • Nikkei 225−2,77%34 735,93
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%93,03
  • 03.04.25, 13:00

Инвестор Тоомас: Трамп угрожает Гренландии, и это влияет на мой портфель

Акции датского производителя лекарств Novo Nordisk в моем портфеле под давлением. С одной стороны, президент США Дональд Трамп высказывает угрозы в адрес Гренландии, с другой – плохая готовность самой компании оседлать волну бума.
Одним из самых известных продуктов датского производителя лекарств Novo Nordisk является препарат для снижения веса Ozempic.
  • Одним из самых известных продуктов датского производителя лекарств Novo Nordisk является препарат для снижения веса Ozempic. Foto: AP/Scanpix
Акции Novo Nordisk – вклад моего портфеля в бум препаратов для похудения – упали до самого низкого уровня за год. Кроме того, недавно компании пришлось уступить звание самой дорогой котирующейся на бирже европейской компании немецкой группе разработчиков программного обеспечения SAP. В моем собственном портфеле акции Novo в минусе, и это заставляет меня всерьез задуматься, стоит ли ждать от них дальнейшего роста?
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Инвестор Тоомас
  • 11.02.25, 10:24
Инвестор Тоомас: моя ставка на фармацевтику себя оправдывает
Датский фармацевтический гигант Novo Nordisk, единственный вклад в фармацевтический сектор в моем портфеле, несмотря на рыночные потрясения показал в прошлом году 25% рост оборота и 22% рост прибыли.
Инвестор Тоомас
  • 29.01.25, 09:35
Инвестор Тоомас: не рынком США единым
Заголовки новостей создают впечатление, что нью-йоркские фондовые индексы в прошлом году утерли всем нос и продолжат это делать и в этом. Однако это не так: в остальном мире можно найти равные или даже лучшие показатели доходности как в прошлом, так и в этом году.
Биржа
  • 14.01.25, 16:51
На рынке препаратов для похудения еще долго будут доминировать две компании
По словам портфельного менеджера финской инвестиционной компании LähiTapiola Хейки Урпелайнена, вместо датского фармацевтического производителя Novo Nordisk после последних результатов исследований лидерскую позицию в гонке за препараты для похудения заняла американская компания Eli Lilly.
Эпицентр
  • 27.11.24, 12:50
Пациенты стали дилерами: больные торгуют на черном рынке препаратами для похудения
Эксперимент срывает покров с того, что происходит на черном рынке торговли Ozempic
«Как будто я торгую таблетками», – вздыхает мужчина, который предложил на платформе Osta.ee помочь с покупкой сенсационного препарата для похудения. Теперь он явно нервничает на другом конце телефона. Назовем его Айваром.
  • KM
Content Marketing
  • 28.03.25, 12:55
В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.

Самые читаемые

1
Новости
  • 02.04.25, 11:34
Не хватило денег и времени: в Ида-Вирумаа отменяется строительство завода полезных жиров
2
Новости
  • 01.04.25, 17:14
Новая IT-компания предлагает более 100 000 евро в год. Руководитель: у меня есть «ресурсы, свобода и цель»
3
Новости
  • 02.04.25, 14:44
Многолетний совладелец компании Laam закрыл за собой дверь. «Произошел полный распад»
4
Новости
  • 02.04.25, 14:25
Недавно вышедший на рынок продавец мебели обманул уже десятки клиентов
5
Новости
  • 02.04.25, 13:40
Из-за роутера российского производства клиенту Elisa пришел счет на 1000 евро
6
Эпицентр
  • 02.04.25, 06:00
Бендерики, курзе и сырники. Каково малым предпринимателям пробиваться на полки торговых сетей?

Последние новости

Новости
  • 03.04.25, 13:16
Украинец, подавший иск против Эстонии на сотни миллионов, не получит компенсацию за Летную гавань
Спор обойдется стране в несколько миллионов
Биржа
  • 03.04.25, 13:13
Аналитики назвали устойчивые перед торговой войной компании, куда стоит вложить деньги
Инвестор Тоомас
  • 03.04.25, 13:00
Инвестор Тоомас: Трамп угрожает Гренландии, и это влияет на мой портфель
Mнения
  • 03.04.25, 12:29
Эксперт логистической компании: новые тарифы Трампа повлияют абсолютно на каждое предприятие
Биржа
  • 03.04.25, 12:07
Торговая война: по всему миру падают акции
Новости
  • 03.04.25, 11:45
Пеэтер Коппель о тарифах США: это ужасно, и это еще не конец
Биржа
  • 03.04.25, 10:48
Tallinna Sadam выплатит всю прибыль в виде дивидендов
Новости
  • 03.04.25, 09:54
Как налоговые изменения повлияли на возможность покупки жилья?

Сейчас в фокусе

Создатели компании Laam Март Саа (на заднем плане) и Айвар Виллемсон вместе управляли бизнесом на протяжении 12 лет.
Новости
  • 02.04.25, 14:44
Многолетний совладелец компании Laam закрыл за собой дверь. «Произошел полный распад»
Бендерики, курзе и сырники. Каково малым предпринимателям пробиваться на полки торговых сетей?
Эпицентр
  • 02.04.25, 06:00
Бендерики, курзе и сырники. Каково малым предпринимателям пробиваться на полки торговых сетей?
Иллюстративное фото.
Новости
  • 02.04.25, 14:25
Недавно вышедший на рынок продавец мебели обманул уже десятки клиентов
Эксперт в области цифровой трансформации, электронного управления и соответствия регуляциям Михкель Лаук уехал из Эстонии, но набирает сотрудников со своей родины.
Новости
  • 01.04.25, 17:14
Новая IT-компания предлагает более 100 000 евро в год. Руководитель: у меня есть «ресурсы, свобода и цель»
SMS-сообщение могут отправляться не только с помощью телефона.
Новости
  • 02.04.25, 13:40
Из-за роутера российского производства клиенту Elisa пришел счет на 1000 евро
С 1 апреля дочерняя компания Eften заключила договор аренды с новым арендатором в садовом центре Лаагри, которым стал Rikets Aianduskeskus.
Новости
  • 01.04.25, 16:36
Местная сеть цветочных магазинов выкупает садовый центр Hortes: «Очень большое расширение»
Учредители ÄIO TECH Петри-Яан Лахтвеэ и Немайлла Бонтури.
Новости
  • 02.04.25, 11:34
Не хватило денег и времени: в Ида-Вирумаа отменяется строительство завода полезных жиров
Руководитель повседневного корпоративного банкинга Coop Pank Эрье Меттас .
  • KM
Content Marketing
  • 19.03.25, 13:04
Наилучший банк для торговца: Coop Pank предлагает бесплатные платежи и смарт-терминал

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025