Инвестор Тоомас: Трамп угрожает Гренландии, и это влияет на мой портфель
Акции датского производителя лекарств Novo Nordisk в моем портфеле под давлением. С одной стороны, президент США Дональд Трамп высказывает угрозы в адрес Гренландии, с другой – плохая готовность самой компании оседлать волну бума.
Одним из самых известных продуктов датского производителя лекарств Novo Nordisk является препарат для снижения веса Ozempic. Foto: AP/Scanpix
Акции Novo Nordisk – вклад моего портфеля в бум препаратов для похудения – упали до самого низкого уровня за год. Кроме того, недавно компании пришлось уступить звание самой дорогой котирующейся на бирже европейской компании немецкой группе разработчиков программного обеспечения SAP. В моем собственном портфеле акции Novo в минусе, и это заставляет меня всерьез задуматься, стоит ли ждать от них дальнейшего роста?
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Заголовки новостей создают впечатление, что нью-йоркские фондовые индексы в прошлом году утерли всем нос и продолжат это делать и в этом. Однако это не так: в остальном мире можно найти равные или даже лучшие показатели доходности как в прошлом, так и в этом году.
По словам портфельного менеджера финской инвестиционной компании LähiTapiola Хейки Урпелайнена, вместо датского фармацевтического производителя Novo Nordisk после последних результатов исследований лидерскую позицию в гонке за препараты для похудения заняла американская компания Eli Lilly.
Эксперимент срывает покров с того, что происходит на черном рынке торговли Ozempic
«Как будто я торгую таблетками», – вздыхает мужчина, который предложил на платформе Osta.ee помочь с покупкой сенсационного препарата для похудения. Теперь он явно нервничает на другом конце телефона. Назовем его Айваром.
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.