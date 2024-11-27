Назад 27.11.24, 12:50 Пациенты стали дилерами: больные торгуют на черном рынке препаратами для похудения «Как будто я торгую таблетками», – вздыхает мужчина, который предложил на платформе Osta.ee помочь с покупкой сенсационного препарата для похудения. Теперь он явно нервничает на другом конце телефона. Назовем его Айваром.

Тем временем Евгения, которая обычно занимается перепродажей одежды и аксессуаров на платформе Yaga, готова хоть завтра отправить нам через пакомат упаковку препарата для похудения, чтобы продать излишки Ozempic, якобы оставшиеся у ее матери. «В следующий раз он появится только в декабре», – торопит она нас с решением, замечая, что желающих много.