Пациенты стали дилерами: больные торгуют на черном рынке препаратами для похудения
«Как будто я торгую таблетками», – вздыхает мужчина, который предложил на платформе Osta.ee помочь с покупкой сенсационного препарата для похудения. Теперь он явно нервничает на другом конце телефона. Назовем его Айваром.
Тем временем Евгения, которая обычно занимается перепродажей одежды и аксессуаров на платформе Yaga, готова хоть завтра отправить нам через пакомат упаковку препарата для похудения, чтобы продать излишки Ozempic, якобы оставшиеся у ее матери. «В следующий раз он появится только в декабре», – торопит она нас с решением, замечая, что желающих много.
Одна из паршивых овец в моем портфеле, датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, начала сокращать свое отставание от других акций на фоне отличных квартальных результатов и положительных результатов испытаний нового лекарства.
Когда всё вокруг становится всё дороже, неизбежно возникает вопрос, как поспеть за постоянно растущими ценами. Всегда можно умерить свои желания, и чтобы сделать это не унывая, на помощь приходит хитрость.
В тендерах на закупку шприцев, проводимых подотчетным Министерству социальных дел Институтом развития здоровья (TAI), есть ограничение, приводящее к тому, что на протяжении нескольких лет выигрыш в тендерах достается только одному участнику – фирме Маргуса Линнамяэ.
C апреля этого года я являюсь акционером крупнейшей в Европе компании, котирующейся на бирже - фармацевтического гиганта Novo Nordisk. Одни только движения цены этой акции обеспечили мне огромный спектр эмоций.
Покупка недвижимости в Дубае с целью получения пассивного дохода или оформления вида на жительство доступна, не выходя из дома. В этом интервью Игорь Кинг расскажет о динамично развивающемся рынке недвижимости в Арабских Эмиратах, возможностях, которые он предлагает инвесторам, и причинах, по которым приобретение жилья для аренды здесь является выгодным решением.