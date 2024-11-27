Деловые ведомости
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  • 27.11.24, 12:50

Пациенты стали дилерами: больные торгуют на черном рынке препаратами для похудения

«Как будто я торгую таблетками», – вздыхает мужчина, который предложил на платформе Osta.ee помочь с покупкой сенсационного препарата для похудения. Теперь он явно нервничает на другом конце телефона. Назовем его Айваром.
Эксперимент Äripäev показал, что заполучить желанный препарат для похудения на черном рынке невероятно легко.
Тем временем Евгения, которая обычно занимается перепродажей одежды и аксессуаров на платформе Yaga, готова хоть завтра отправить нам через пакомат упаковку препарата для похудения, чтобы продать излишки Ozempic, якобы оставшиеся у ее матери. «В следующий раз он появится только в декабре», – торопит она нас с решением, замечая, что желающих много.

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