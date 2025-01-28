Инвестор Тоомас: не рынком США единым

Заголовки новостей создают впечатление, что нью-йоркские фондовые индексы в прошлом году утерли всем нос и продолжат это делать и в этом. Однако это не так: в остальном мире можно найти равные или даже лучшие показатели доходности как в прошлом, так и в этом году.
- Торговая площадка Франкфуртской фондовой биржи. Франкфуртский индекс DAX в этом году обошел американский индекс S&P 500. Foto: Deutsche Börse
В прошлом году индекс S&P 500 вырос на впечатляющие 23% на фоне бума искусственного интеллекта и более чем на 30% в пересчете на евро. Бычий рынок США полностью затмил то, что происходило в других странах, поэтому многие инвесторы могли не заметить, что, например, франкфуртский индекс DAX вырос за год на 19 %, мадридский IBEX – на 15 %, а миланский MIB – на 13%.
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