Единая база биометрических данных под огнем критики

Раскритикованный EKRE законопроект о создании единой базы биометрических данных жителей Эстонии, который сейчас обсуждают в Рийгикогу, и в самом деле заслуживает серьезной критики, поскольку затрагивает наши гражданские права и ставит всех нас в один ряд с преступниками.

Министр внутренних дел Кристиан Яани Фото: Андрас Кралла

Стоит заметить, что критику EKRE нельзя назвать искренней: на предыдущей (первой) версии того же законопроекта значится утверждающая подпись бывшего министра внутренних дел Марта Хельме (EKRE), и если что-то можно сказать о различиях между двумя версиями законопроекта, то версия времен Хельме была еще более жесткой.