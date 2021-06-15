Кристьян Пруул • dv.ee • 15 июня 2021 в 3:00
Эпицентр
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Единая база биометрических данных под огнем критики
Раскритикованный EKRE законопроект о создании единой базы биометрических данных жителей Эстонии, который сейчас обсуждают в Рийгикогу, и в самом деле заслуживает серьезной критики, поскольку затрагивает наши гражданские права и ставит всех нас в один ряд с преступниками.
Стоит заметить, что критику EKRE нельзя назвать искренней: на предыдущей (первой) версии того же законопроекта значится утверждающая подпись бывшего министра внутренних дел Марта Хельме (EKRE), и если что-то можно сказать о различиях между двумя версиями законопроекта, то версия времен Хельме была еще более жесткой.
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