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Отказ от офшорных клиентов обернулся для банка миллионными убытками

Главное задние банка TBB. Фото: Andras Kralla

Банк ТВВ (бывший Tallinna Äripank), совладельцем которого является фирма экс-министра внутренних дел Айна Сеппика, отказался от обслуживания предприятий, зарегистрированных в офшорных зонах, и оказался в убытках.

Также стало известно, что в уголовном деле об отмывании денег через банк добавилось еще шесть подозреваемых.