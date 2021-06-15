Койт Бринкманн • 15 июня 2021 в 12:54
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Ain Seppik

Отказ от офшорных клиентов обернулся для банка миллионными убытками

Главное задние банка TBB.  Фото: Andras Kralla

Банк ТВВ (бывший Tallinna Äripank), совладельцем которого является фирма экс-министра внутренних дел Айна Сеппика, отказался от обслуживания предприятий, зарегистрированных в офшорных зонах, и оказался в убытках.

Также стало известно, что в уголовном деле об отмывании денег через банк добавилось еще шесть подозреваемых.

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