Банковские счета: дело сдвинулось с мёртвой точки

Неготовность эстонских банков открывать компаниям счета уже несколько лет одна из самых «больных» тем эстонского бизнеса. В последний раз Министерство финансов обещало решить проблему прошлой весной. ДВ выяснили, насколько изменилась ситуация с тех пор.

Фото: Лийз Трейманн

За 2020 год эстонские банки закрыли на 71% меньше счетов компаний, чем годом ранее. На 16% снизилось и количество отказов в открытии счёта. Что это: случайность или тенденция?