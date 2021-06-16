Ярослав Тавгень • 16 июня 2021 в 7:23
Эпицентр
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Банковские счета: дело сдвинулось с мёртвой точки
Неготовность эстонских банков открывать компаниям счета уже несколько лет одна из самых «больных» тем эстонского бизнеса. В последний раз Министерство финансов обещало решить проблему прошлой весной. ДВ выяснили, насколько изменилась ситуация с тех пор.
За 2020 год эстонские банки закрыли на 71% меньше счетов компаний, чем годом ранее. На 16% снизилось и количество отказов в открытии счёта. Что это: случайность или тенденция?
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