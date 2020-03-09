Виолетта Ланман • 9 марта 2020
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Банк Эстонии

В прошлом году эстонские банки закрыли фирмам 53 000 счетов

Бизнесмены жалуются на массовое закрытие счетов фирмам, однако банки не спешат раскрывать, сколько счетов они закрыли юридическим лицам.  Фото: Shutterstock

Согласно статистике, имеющейся у Банка Эстонии, в прошлом году эстонские банки закрыли юридическим лицам 53 000 счетов.

Пресс-служба Банка Эстонии (Eesti Pank) сообщила ДВ, что раз в год спрашивает у коммерческих банков, сколько счетов было закрыто и по каким причинам.

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