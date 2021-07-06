Хронический дефицит кондиционеров - обратная сторона жаркого лета

Ежегодно с наступлением жары резко взлетает спрос на кондиционеры и вентиляторы. Подходящий кондиционер мало найти – зачастую его нужно еще и установить. С этим могут возникнуть проблемы, поскольку очереди на установку нередко приходится ждать не менее месяца.

Фото: Рауль Меэ

Особенность эстонского рынка кондиционеров состоит в том, что местные покупатели предпочитают устройства, которые в зависимости от погоды могут и обогревать, и охлаждать (тепловые насосы или кондиционеры с режимом обогрева).

По словам торговцев, каждый год наблюдается две волны сезонных продаж: спрос начинает резко расти, как только устанавливается жаркая или, напротив, прохладная погода.

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Мобильные кондиционеры и небольшие вентиляторы в жару расходятся мгновенно: покупатель ищет быстрое и доступное по цене решение, которое не требует специальной установки. К тому же, есть немало квартир, где по каким-то причинам нельзя установить стационарный кондиционер.

Это называется дефицитом

СМИ сообщают о надвигающейся аномальной жаре, однако полностью удовлетворить растущий покупательский спрос не удается, поскольку запасы техники на складе подошли к концу, говорит руководитель отдела электроники и бытовой техники интернет-магазина Hansapost Герт Грюнберг.

По его словам, мало кто из покупателей готовится к летнему сезону заранее. Однако, как показывает опыт последних лет, жаркое лето в Эстонии становится нормой, а потому людям неизбежно придется менять привычки, предполагает Грюнберг.

Как рассказывает руководитель отдела электроники и бытовой техники Hansapost, темпы продаж в настоящий момент таковы, что складские запасы, которых в обычное время хватило бы на месяц, теперь реализуются за несколько дней – фактически речь идет о дефиците.

Не хватает монтажников

Менеджер по продукции интернет-ритейлера Hansapost Кристьян Кулль отмечает, что для установки стационарных кондиционеров требуется профессиональный монтажник. Проблема в том, что не хватает специалистов по монтажу кондиционеров, обладающих необходимыми лицензиями.

Кайса Валтри , Исполнительный директор City Kliima OÜ Один монтажник устанавливает два кондиционера в день. Это небыстрая работа.

Hansapost не только продает кондиционеры, но и предлагает услуги по их установке. При этом очередь на установку кондиционера, по словам Кулля, может растянуться на несколько недель.

Ситуация усугубляется с наступлением сезона отпусков (монтажники тоже хотят отдыхать наравне со всеми!), который, увы, совпадает с приходом летней жары.

Как рассказывает Кулль, спрос на кондиционеры начал расти еще в прошлом году во время пандемии, с повсеместным переходом на удаленную работу. Многие уезжали работать в деревню или на дачу и заказывали там установку стационарного кондиционера с режимом обогрева или теплового насоса.

Неизбежный рост цен

Дефицит неизбежно ведет к повышению розничных цен. Товар, поступивший на склад в начале года, подходит к концу. Прибытие контейнера с новой партией означает увеличение цен на 10-15%, поясняет Кристьян Кулль.

«Если одна из наших самых продаваемых моделей стоила 799 долларов, то сейчас ее цена – уже 899 долларов», - дополняет картину Кулль.

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Как рассказывает Кайса Валтри, исполнительный директор компании City Kliima OÜ, занимающейся продажей оборудования для кондиционирования воздуха, сроки установки кондиционеров нынче растягиваются до августа – и это несмотря на то, что техника на складе у компании есть.

О покупке кондиционера или теплового насоса клиентам стоит задуматься в начале года, чтобы не зависеть от пиков сезонного спроса и не томиться в очереди на установку, считает Валтри.

«Один монтажник устанавливает два кондиционера в день. Это небыстрая работа», - объясняет она. – «Количество запросов сейчас настолько выросло, что просто невозможно ответить всем сразу. Людям физически не хватает времени».

К осени все успокоится

«Человеческая природа такова, что во время жары всем нужно быстрое решение. Но, к сожалению, ничего не поделать, очереди сейчас намного длиннее», - констатирует Прийду Нийт, менеджер по продажам компании Aurini Kliimaseadmed OÜ.

По его словам, спрос на продаваемые компанией тепловые насосы и кондиционеры действительно очень высок, и задержки с установкой сейчас - обычное дело.

Прийду Нийт , Менеджер по продажам Aurini Kliimaseadmed OÜ Если бы спрос всегда был таким высоким, мы набрали бы больше монтажников.

Как рассказывает Нийт, у компании есть своя бригада монтажников, при необходимости подключаются и фирмы-партнеры.

«На данный момент ситуация необычная: если бы спрос всегда был таким высоким, мы набрали бы больше монтажников. Но поскольку это сезонная работа, мы об этом не задумываемся. Так что сейчас нам приходится делать свою работу и сверхурочно», - говорит менеджер по продажам компании Aurini Kliimaseadmed OÜ.

Как выяснилось, нанимать дополнительных сотрудников на период летней жары не собираются и остальные фирмы, торгующие кондиционерами: к началу осени спрос неизбежно снизится, уверены они.