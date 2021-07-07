Фестиваль собрал около тысячи участников. На фото: Сооснователь «единорога» Pipedrive Тимо Рейн (слева) отвечает на воп­росы ведущего и аудитории. Фото: Карли Сауль

О чем думают инвесторы, когда в портфеле все хорошо?

Инвестиционный фестиваль, который в этом году прошёл уже в седьмой раз, прекрасно отражает происходящее на рынках. Tesla и Porсshe, припаркованные возле туристического хутора Калласте, ярко свидетельствовали о том, что в жизни инвесторов сейчас всё прекрасно. При растущих рынках это не удивительно. Куда более примечательно то, о чём думают и как рассуждают инвесторы, когда их портфель дарит им спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Последний год для инвесторов действительно был одним из лучших. Нужно было постараться, чтобы за это время оказаться в минусе. Росло всё: акции, биржевые товары, недвижимость, криптовалюты, облигации. Росло даже то, что вроде как не имело на то причин – акции-мемы, например, GameStop и AMC, облюбованные молодыми трейдерами, за недели вырастали на сотни процентов, хотя ещё до пандемии эти предприятия находились в стадии угасания.