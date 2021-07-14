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Коронакризис и малый бизнес: в Эстонии появилось рекордное число новых фирм

Андрус Васемяги, глава компании AMGwoodworks OÜ Фото: Микаэль Келомеэс

«Самым сложным было придумать название», - говорит малый предприниматель Андрус Васемяги, в нынешнем году основавший собственную фирму.

Созданная Васемяги компания - одна из 13 775 новых предприятий, образованных в первой половине 2021 года.