Микаэль Келомеэс • dv.ee • 14 июля 2021 в 3:00
Эпицентр
Только для подписчиков
Предпринимательство

Коронакризис и малый бизнес: в Эстонии появилось рекордное число новых фирм

Андрус Васемяги, глава компании AMGwoodworks OÜ  Фото: Микаэль Келомеэс

«Самым сложным было придумать название», - говорит малый предприниматель Андрус Васемяги, в нынешнем году основавший собственную фирму.

Созданная Васемяги компания - одна из 13 775 новых предприятий, образованных в первой половине 2021 года.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Предпринимательство
    Экономика
    Эстония
    Кризис
    Коронавирус
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи