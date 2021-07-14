Микаэль Келомеэс • dv.ee • 14 июля 2021 в 3:00
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Коронакризис и малый бизнес: в Эстонии появилось рекордное число новых фирм
«Самым сложным было придумать название», - говорит малый предприниматель Андрус Васемяги, в нынешнем году основавший собственную фирму.
Созданная Васемяги компания - одна из 13 775 новых предприятий, образованных в первой половине 2021 года.
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