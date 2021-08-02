Ээрик Лагле • dv.ee • 3 августа 2021 в 3:00
Эпицентр
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Интернет-доставка и социальные сети: наркобизнес оправился от шока
Пандемия коронавируса в какой-то момент вызвала панику среди наркоторговцев. Однако преступники довольно быстро сориентировались в ситуации, и теперь торговля наркотиками в значительно большей степени, нежели раньше, осуществляется через интернет.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Финляндии, где потребление кокаина за последние десять лет увеличилось вдвое. Если десять лет назад финская таможня изымала всего несколько сотен граммов кокаина в год, то за прошлый год было конфисковано уже десять килограммов.
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