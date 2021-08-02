Интернет-доставка и социальные сети: наркобизнес оправился от шока

Пандемия коронавируса в какой-то момент вызвала панику среди наркоторговцев. Однако преступники довольно быстро сориентировались в ситуации, и теперь торговля наркотиками в значительно большей степени, нежели раньше, осуществляется через интернет.

Наркособака Мару несет службу в сортировочном центре Omniva Фото: Ремо Тынисмяэ, Postimees/Scanpix

Аналогичная ситуация наблюдается и в Финляндии, где потребление кокаина за последние десять лет увеличилось вдвое. Если десять лет назад финская таможня изымала всего несколько сотен граммов кокаина в год, то за прошлый год было конфисковано уже десять килограммов.