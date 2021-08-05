Позитивный пример Bolt: эстонские стартапы могут привлечь 1 млрд евро инвестиций
Йоханна Адояан • Кристьян Пруул • Маарит Ээрме • dv.ee • 5 августа 2021 в 3:00
На этой неделе стартап Bolt привлек 600 млн евро дополнительных инвестиций. В ближайшие месяцы компания обещает запустить новый сервис быстрой доставки продуктов питания Bolt Market в десяти европейских странах, в том числе в Эстонии.
600 миллионов евро - самая крупная в истории сумма, привлеченая эстонским стартапом в ходе инвестиционного раунда. Благодаря подобным мегаинвестициям, совокупный объем средств, вложенных в нынешнем году инвесторами в местные стартапы, может превысить миллиард евро.
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