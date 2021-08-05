Руководитель Bolt Маркус Виллиг Фото: Лийз Трейманн

Позитивный пример Bolt: эстонские стартапы могут привлечь 1 млрд евро инвестиций

На этой неделе стартап Bolt привлек 600 млн евро дополнительных инвестиций. В ближайшие месяцы компания обещает запустить новый сервис быстрой доставки продуктов питания Bolt Market в десяти европейских странах, в том числе в Эстонии.

600 миллионов евро - самая крупная в истории сумма, привлеченая эстонским стартапом в ходе инвестиционного раунда. Благодаря подобным мегаинвестициям, совокупный объем средств, вложенных в нынешнем году инвесторами в местные стартапы, может превысить миллиард евро.