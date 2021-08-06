Liven строит в Пирита сверхдорогие квартиры и готовится к выходу на биржу

Член правления Liven Андеро Лаур Фото: Андрас Кралла

На этой неделе девелоперская компания Liven объявила о покупке участка недвижимости в Пирита рядом с гостиницей Pirita TOP, где собирается построить жилой квартал - самые дорогие квартиры будут стоить свыше миллиона евро. Попутно руководство Liven готовит компанию к выходу на биржу.

В идеале компания станет публичной сразу по завершении нового девелоперского проекта в Пирита, говорит член правления Liven Андеро Лаур.