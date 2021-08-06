Ээрик Лагле • dv.ee • 6 августа 2021 в 3:00
Эпицентр
Только для подписчиков
Liven строит в Пирита сверхдорогие квартиры и готовится к выходу на биржу
На этой неделе девелоперская компания Liven объявила о покупке участка недвижимости в Пирита рядом с гостиницей Pirita TOP, где собирается построить жилой квартал - самые дорогие квартиры будут стоить свыше миллиона евро. Попутно руководство Liven готовит компанию к выходу на биржу.
В идеале компания станет публичной сразу по завершении нового девелоперского проекта в Пирита, говорит член правления Liven Андеро Лаур.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме