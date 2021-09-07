Дальнейшая вырубка лесов грозит миллионными счетами за выбросы CO2

Если вырубка лесов продолжится в соответствии с нынешней политикой, Эстонии - одной из самых богатых лесными угодьями стран Европы - в ближайшие годы придется выплачивать миллионы евро за собственные выбросы CO2.

Министр окружающей среды Тынис Мёльдер (в центре) Фото: Андрес Хаабу

Во прошлый вторник вечером министерство окружающей среды опубликовало исследование, посвященное оценке секвестрации двуокиси углерода и положению дел в лесном хозяйстве. Сопутствующий пресс-релиз обещал, что для достижения климатических целей в стране начнется кампания по облесению пастбищных угодий, а также будет построен целлюлозный завод.