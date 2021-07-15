dv.ee • 15 июля 2021 в 7:29
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Климат

Достижение климатических целей приведет к росту цен на транспорт

Иллюстративное фото.  Фото: Andras Kralla / Äripaev

В Эстонии достижение климатических целей приведет к увеличению стоимости транспорта, поскольку использование ископаемого топлива станет более дорогим. Как долго Эстония сможет производить сланцевое масло, станет известно из переговоров с Еврокомиссией, пишет ERR.

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