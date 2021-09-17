  • Поделиться:

    Поправки о морских ветропарках вызвали недоумение среди девелоперов

    Правительство одобрило проект поправок к Строительному кодексу и связанным с ним законам, в соответствии с которыми государство сможет само инициировать и получать разрешения на строительство морских ветропарков и рыбных ферм, а затем выставлять их на публичный аукцион или выборочный тендер.

    Ветропарк в Северном море (иллюстративное фото)Фото: CHRISTIAN CHARISIUS, Reuters/Scanpix
    Действующее законодательство предусматривает, что государственные органы не имеют права делать это сами. В министерстве экономики и коммуникаций считают, что после внесения изменений в законодательство станет проще создавать ветропарки и рыборазводческие хозяйства в морской зоне.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме
    Все статьи по теме

    Поправки о морских ветропарках вызвали недоумение среди девелоперов
    Биржевые цены на электроэнергию падают второй день подряд
    Летом было зарегистрировано рекордное количество ДТП
    Инвестор
    Инвесторы готовы переплачивать за новые акции LHV
    Сегодня началась подписка на новые акции LHV, а также торги правом на подписку, цена на которое, по данным Nasdaq, выростала до 40 евро. Это означает, что инвесторы готовы были в общей сложности заплатить до 74 евро за новую акцию банка.
    Сегодня началась подписка на новые акции LHV, а также торги правом на подписку, цена на которое, по данным Nasdaq, выростала до 40 евро. Это означает, что инвесторы готовы были в общей сложности заплатить до 74 евро за новую акцию банка.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Местные выборы: сохранят ли центристы власть в Таллинне?
    Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Расхожая истина о том, что местные выборы – это о дорогах и канализации в отличие от парламентских, которые о государстве и большой политике, родилась, конечно, не на пустом месте, но верна лишь отчасти, потому что описывает то, как следовало бы быть и хотелось бы, а не как бывает на самом деле, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение