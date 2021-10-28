  • Поделиться:

    У миноритариев есть шанс решить проблему с дивидендами, но министерство не торопится

    Министр юстиции Марис Лаури пообещала решать проблему постепенно, поскольку надо найти такой вариант, который устраивал бы все стороны.Фото: Andras Kralla

    Пару лет назад по заказу Минюста было подготовлено два варианта изменений закона, которые давали бы миноритариям право требовать дивиденды, даже если мажоритарным акционерам эта идея не нравится.

    Политики, как от огня, бегут от ответственности за введение требования о принудительной или минимальной выплате дивидендов. Их, впрочем, можно понять: эта тема возбуждает острые споры, причем у каждой из сторон находятся убедительные аргументы.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое

    У миноритариев есть шанс решить проблему с дивидендами, но министерство не торопится
    Государство компенсирует потребителям 50% от платы за электричество
    Спортивные клубы не справятся без господдержки: мы потеряли более 40% клиентов
    Инвестор
    Совет Tallinna Vesi утвердил нового члена правления
    8 ноября к правлению биржевого предприятия AS Tallinna Vesi присоединится директор по управлению активами Тарви Томберг. Он возглавит сферы технического обслуживания, услуг водоснабжения, инфотехнологии, обслуживания клиентов и управления активами, сообщает компания в пресс-релизе.
    8 ноября к правлению биржевого предприятия AS Tallinna Vesi присоединится директор по управлению активами Тарви Томберг. Он возглавит сферы технического обслуживания, услуг водоснабжения, инфотехнологии, обслуживания клиентов и управления активами, сообщает компания в пресс-релизе.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Что делать, чтобы интерес к Эстонии сохранился и после пандемии?
    Отпуск дома стал для людей более близким, и все больше жителей страны на выходных или в свободный день просто выбираются в какие-то красивые места в Эстонии. Теперь нужно поработать над тем, чтобы эта хорошая привычка никуда не исчезла, а благодаря гостям разные регионы будут развиваться еще больше – пишет руководитель проекта общего маркетинга Северо-Западной Эстонии и организатор фестиваля впечатлений Porikuu Карет Кыверялг.
    Отпуск дома стал для людей более близким, и все больше жителей страны на выходных или в свободный день просто выбираются в какие-то красивые места в Эстонии. Теперь нужно поработать над тем, чтобы эта хорошая привычка никуда не исчезла, а благодаря гостям разные регионы будут развиваться еще больше – пишет руководитель проекта общего маркетинга Северо-Западной Эстонии и организатор фестиваля впечатлений Porikuu Карет Кыверялг.
    Все мнения
    Эпицентр
    Руководитель ERIAL оплатил строительство дома для чиновника полиции Обвинение: руководство ERIAL прокручивало и присваивало деньги
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: вы там чипы делаете или картошку фри?
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение