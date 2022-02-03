Эпицентр

Марге Угезене

3 февраля 2022 в 13:31 Поделиться:









Бизнесмена приговорили к четырем годам реального срока: «Мой приговор - нечто невероятное»

Йыхвиского предпринимателя Алара Сепперна обвиняют в целой серии преступлений, связанных с уклонением от налогов. Фото: Liis Treimann

Согласно недавнему решению суда, известный в Ида-Вирумаа предприниматель строительного сектора Алар Сепперн должен отправиться за решетку на четыре года по обвинению в налоговых преступлениях и мошенничестве. Этот приговор выглядит необычайно суровым для Эстонии, где за экономические преступления, как правило, наказывают условно. Судья, однако, считает, что этого предпринимателя следовало наказать именно так: «Алар Сепперн столько обманывал, что это стало для него нормой».

«Как правило, эстонские суды не назначают реального тюремного заключения даже за изнасилование, если виновный ранее не был судим и нет отягчающих обстоятельств», - удивляется присяжный адвокат Гретта Олтьер-Тимберг, которая не является адвокатом Сепперна.