Эпицентр

Лаура Сакс

11 марта 2022 в 7:47 Поделиться:









Отсутствие туристов вынуждает продавать гостевые квартиры

Владельцы Dream Apartment OÜ Эдуард Алтунян (справа) и Рене Аллаберт. Фото: Liis Treimann

Последние два года рынок гостевых квартир поддерживают местные жители. Получить доход от этого, однако, достаточно сложно, поэтому некоторые владельцы недвижимости выбирают другой путь.

Таави Кольтс, занимающийся краткосрочной арендой квартир в Пярну, рассказал, что летом продал две квартиры, а теперь выставил на продажу и третью - последнюю. Аренда просто не окупается: «Если бы я все делал сам, в том числе уборку, то окупилось бы, но это потребовало бы слишком много усилий по организации».

Он отметил, что если раньше летом приезжали финны, то в этот раз их было всего двое, остальные – эстонцы: «Иногда заезжают латыши, но в целом мы говорим о внутреннем туризме».

Рене Аллаберт подтверждает, что сейчас квартиры снимают в основном эстонцы, которые приезжают в Таллинн из других городов на отдых или по делам. В одно время доля иностранных туристов начала расти, например, совершались бронирования из Италии, Франции и Германии, однако сейчас они довольно активно отменяются. Некоторые путешественники и вовсе сообщали о том, что не приедут, в последний момент.

«Клиент должен был приехать на следующий день, но сказал, что не приедет и не хочет деньги назад. Он не был уверен, сможет ли вернутся домой из Эстонии», - объяснил предприниматель. На этой неделе об отмене бронирований сообщили также другие отели и туристические компании.

Рынок Airbnb не восстановился

По словам Алгиса Либлика, в начале года компания приняла решение о переводе всех квартир с рынка краткосрочной аренды на рынок долгосрочного предложения, поскольку сейчас это выгоднее. Рынок до сих пор не вернулся докризисный уровень, поскольку туристов до сих пор мало, отмечает он.

Либлик отмечает, что в случае краткосрочной аренды коммунальные расходы приходится оплачивать самому собственнику. Поскольку в последнее время они значительно выросли, более выгодной стала долгосрочная аренда.

В первую волну коронавируса многие владельцы гостевых квартир стали сдавать их на более долгие сроки, что сильно повлияло на рыночные цены на рынке аренды. Либлик говорит, что на данный момент такого сильного скачка не наблюдается.

В ожидании лета

Аллаберт считает, что еще рано говорить о том, каким будет следующее лето: «Прошлый год мы завершили с положительными экономическими показателями, но это потребовало больших усилий. Мы надеялись, что это лето станет лучшим за последние три года, однако сейчас опять наступил небольшой застой. Из материального вызова это уже превратилось в серьезный психологический вызов. Я думаю, что так у всех туристических компаний».

Грядут времена, когда вырастут цены на продукты и топливо. Рене Аллаберт Dream Apartment OÜ

По его словам, трудности могут возникнуть и с внутренним туризмом, который сейчас держит бизнес на плаву. «Многое зависит и от того, куда движется наша экономика и покупательская способность. Грядут времена, когда вырастут цены на продукты и топливо», - подчеркнул Аллаберт, добавив, что важно, чтобы покупательная способность эстонцев сохранилась.

«Стыдно». Предприниматель – о бойкоте граждан Украины и Беларуси

Среди предпринимателей, предлагающих услуги по размещению, ведутся споры о том, этично ли отменять бронировки на Airbnb и Booking.com, сделанные гражданами России и Беларуси.

Компания Dream Apartment OÜ предлагает краткосрочное размещение. Член правления фирмы Рене Аллаберт говорит, что видел в интернете дискуссию о том, стоит ли предлагать жилье россиянам и белорусам.

Он не считает правильной ситуацию, когда предприниматель сферы туризма придерживается определенной политической позиции и направляет ее против простых людей: «Не все простые граждане России выступают за эту войну. Мстить им - скорее, стыдно».

Раннее глава Estravel Айво Такис в радиопередаче Äripäev «Час туризма» заявил, что русские люди не виноваты в том, что президент РФ Владимир Путин принимает неадекватные решения, особенно, если учесть, что независимая информация до них просто не доходит. Управляющий Таллиннским аэропортом Рийво Тувике в той же передаче сказал, что теперь неизбежно пострадают и те россияне, которые настроены против Путина.

Один из участников группы Facebook, которая объединяет арендодаторов гостевых квартир, поинтересовался, каким образом можно отменить будущие и уже сделанные бронирования путешественников из России и Беларуси. Некоторые из комментаторов писали, что Россию стоит изолировать, и таким образом дать четко понять, что происходящее в Украине неприемлемо. Другие же отметили, что те, кто сейчас бежит из России, на самом деле хорошо осознают сложившуюся ситуацию.

По словам Аллаберта, пока что к ним не заселялись эмигрировавшие из России люди, однако квартиры снимают украинцы: «Они приезжают без помощи государства. Снимают на один-два дня и затем едут куда-то дальше».

Глава 1Estate Real Estate Алгис Либлик также получал звонки от украинцев, желающих арендовать квартиру на срок от одного до трех месяцев стоимостью 400-600 евро в месяц.