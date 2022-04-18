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    Магазины стройтоваров: новый закон заставляет забыть о скидках

    28 мая в Эстонии вступает в силу сводная директива ЕС по защите прав потребителей (Enforcement and Modernisation Directive 2019/2161), призванная, в числе прочего, положить конец манипуляциям с ценами в розничной торговле. Торговцы, однако, считают, что принятая в 2019 году евродиректива отстала от жизни и не отражает особенностей нынешней ситуации, когда в условиях волатильного рынка, высокой инфляции и дефицита материалов цены на товары могут меняться за несколько часов.

    Директор по маркетингу сети Decora Келли Юксаар. Фото: Яссу Хертсманн
    Согласно положениям директивы 2019/2161, скидка на розничный товар с конца мая нынешнего года должна рассчитываться не исходя из его самой высокой цены, а наоборот - исходя из самой низкой цены за последние 30 дней. Эту сумму необходимо указывать как в ценнике, так и в ходе маркетинговой кампании.

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