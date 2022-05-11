Председатель правления A. Le Coq Тармо Нооп предупреждает, что если газ прекратит поступать прямо сейчас, то производство остановится. Фото: Мария Кильк/Õhtuleht/Scanpix

Без СПГ-терминала промышленности не хватит газа

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Эстонские компании, которые больше других зависят от поставок газа, готовятся сокращать потребление и инвестировать в переход на другое топливо. Поэтому не исключают подорожания своей продукции.

Ежегодно Эстония потребляет сотни миллионов кубометров природного газа. И если раньше значительная его часть шла из России, то теперь ему ищут замену. Правительство Эстонии объявило, что «нужно как можно скорее перестать покупать газ у путинского режима», чтобы эти деньги не шли на войну против Украины. Один из крупнейших импортеров, компания Eesti Gaas, уже отказалась платить «Газпрому» в рублях. Заменить топливо должен помочь плавучий СПГ-терминал. Но с проектом пока заминка – компании Elering и Alexela не могут договориться о том, на каких условиях они построят причал для терминала в порту Палдиски. Между тем, бесперебойные поставки газа важны как для жителей Эстонии, так и для ее компаний.

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