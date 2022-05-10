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    Эстония и Финляндия подписали соглашение о надежности снабжения поставок газа

    Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. Фото: Liis Treimann

    Эстония и Финляндия подписали соглашение о надежности снабжения поставок газа, согласно которому в случае перебоев с поставками природного газа страны обязуются помочь друг другу, пишет Äripäev.

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    По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, ситуация с безопасностью в регионе изменилась, поэтому страны должны сотрудничать еще теснее для обеспечения надежности поставок газа: «Мы договорились с Финляндией, что поддержим друг друга и в экстренной ситуации, и при необходимости и возможности поможем обеспечить надежность снабжения поставок газа в случае их перебоев».
    Заключенное соглашение устанавливает условия, при которых Финляндия и Эстония могут запрашивать и оказывать помощь друг другу в случае перебоев с поставками газа. Ходатайствовать о помощи можно будет в случае, если поставки газа недостаточны для удовлетворения потребностей бытовых потребителей и критически важных районов централизованного теплоснабжения.
    Эстония является первой страной в Европейском Союзе, которая заключила подобные соглашения о солидарности со всеми странами-соседями. В феврале аналогичное соглашение вступило в силу между Латвией и Эстонией.

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