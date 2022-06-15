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    На строительство Таллиннской больницы не хватает 220 млн евро

    В начале 2023 года в таллиннском районе Ласнамяэ начнется разработка котлована для возведения крупнейшего в Эстонии медицинского городка. При этом в бюджете строительства новой Таллиннской больницы до сих пор не хватает около 220 млн евро.

    Так выглядит пустырь в Ласнамяэ, где в следующем году должна начаться разработка котлована для новой Таллиннской больницы.Фото: Трийн Табур
    По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, разумной альтернативы идее строительства нового высокооснащенного медицинского городка просто не было, поскольку здания двух центральных столичных больниц, которые планируется в перспективе объединить — Ида-Таллиннской и Ляэне-Таллиннской — уже давно амортизированы.

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