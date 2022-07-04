Эпицентр

Кристель Хярма

4 июля 2022 в 11:03 Поделиться:









Деревообрабатывающая промышленность получила серьезный удар: цены падают, заказы исчезают

Руководитель отдела Puumarket в Мустамяэ Каури Каземяги сидит на складе, заполненном различными видами древесины. Фото: Liis Treimann

Эстонские производители пиломатериалов столкнулись с суровой реальностью – цены на древесину падают, а заказы исчезают. Это связано с тем, что клиенты заполнили склады дешевой российской древесиной еще до вступления в силу санкций, а волна ремонтно-строительных работ, захлестнувшая людей во время пандемии коронавируса, стихает.

В последние дни перед началом третьего квартала местные производители пиломатериалов напряглись – количество заключенных на новый квартал соглашений с клиентами было довольно низким. Как глава Toftan Мартин Арула, так и руководитель Holttem Эйко Роомет уверяют, что так и не поняли, в чем дело – обычно к этому времени заключенных соглашений было больше.