Лес – живой, с душой, сюда можно приехать с семьей, ты видишь, как он меняется каждый год, это твой вклад в окружающую среду. Эти романтические соображения, конечно, имеют ценность для инвестора, но не дают ответа на главный вопрос: каково соотношение рисков и доходности? Фото: Андрас Кралла

Биржа

Дмитрий Фефилов

17 июня 2022 в 9:57

Хочу инвестировать в лес. С чего начать?

На рынке есть большой спектр различных инвестиционных инструментов: от классических (акции) до экстравагантных (например, вино или произведения искусства). Биржевой редактор «Деловых ведомостей» Дмитрий Фефилов заметил, что в Эстонии много кто интересуется инвестициями в лес. Да и сам он не прочь попробовать себя в этом виде вложений. С чего начать, на что обращать внимание, какие риски подстерегают инвестора? За ответами на эти вопросы Дмитрий Фефилов отправился к профессионалам.

Видимо, возраст догнал и меня, и я тоже задумался об инвестиции в лес. Лес – живой, с душой, сюда можно приехать с семьей, ты видишь, как он меняется каждый год, это твой вклад в окружающую среду. Все эти романтические соображения, конечно, имеют ценность для инвестора, но не дают ответа на главный вопрос: каково соотношение рисков и доходности?

Чтобы понять, чего больше в такой инвестиции – эмоций или денег, я обратился к знающим людям.

Мои собеседники как один заявляют, что инвестирование в лес – дело сложное и рискованное. Но, как правило, любой профессиональный инвестор говорит то же самое о своей сфере, если только он не хочет вам что-то продать. Так что рисков бояться – в лес не инвестировать!

Определитесь, чего вы хотите

Как и всегда при инвестировании, важно определить, а чего, собственно, вы хотите. На первый взгляд лес – это долгосрочная инвестиция. Тем не менее и здесь можно спекулировать. Например, искать участки не в открытых источниках, а звонить напрямую владельцам, чтобы выторговать более выгодную цену, после чего пытаться сбыть лес уже дороже.

Но для начинающего инвестора спекулятивный подход – сложный и рискованный. К тому же тут напрочь отсутствует эмоциональная составляющая.

Основатель компании Kinnistu Март Эрик говорит, что если засадить пустую делянку новыми деревьями, ее цена будет увеличиваться, так как будет расти лес. Фото: Вяйну Розенталь

А как инвестировать на долгий срок? «Если у тебя избыток средств, купи участок без леса и посади новые деревья. Цена такой делянки будет увеличиваться, потому что будет расти новый лес», - говорит основатель компании Kinnistu Март Эрик. Если пять лет назад такие участки можно было купить по цене 1500 евро за гектар, то сегодня меньше чем за 3000 не получится, добавляет он.

А вот частный владелец леса Лаури Леэт рассказывает, что высадил саженцы около десяти лет назад, но когда ему звонят и предлагают купить участок, прибавки к цене молодые деревья не дают: «Период ожидания должен быть не менее 20 лет, тогда цена древесины будет уже больше учитываться в цене участка».

У такого леса (возрастом от 30 до 50 лет) будет самая высокая окупаемость, так как его можно будет срубить уже лет через 10-20. Но такой лес непросто найти, да и если его продают, то уже по высокой цене. Лаури Леэт

Самую хорошую доходность может принести лес возрастом от 30 до 50 лет, считает Леэт. «У такого леса будет самая высокая окупаемость, так как его можно будет срубить уже лет через 10-20. Но такой лес непросто найти, да и если его продают, то уже по высокой цене».

Но в чем эксперты согласны, так это в том, что чем лучше владелец ухаживает за своим лесом, тем больше он сможет заработать.

Как выбирать лес? Качество земли, виды и стоимость древесины

Важно, чтобы у вас был доступ к вашей делянке. «Если твой участок окружен чужой землей, и ее владелец не разрешает заходить на его территорию, ты будешь с ним два года судиться, чтобы получить сервитут», – предостерегает Хелен Сави.

Качество земли тоже играет важную роль. «Возьмем 1-й класс бонитета и 5-й (это, по сути, болото). На первом участке ты получишь красивые ровные бревна, на втором - бонсай», - улыбается Сави.

Бонитет леса – показатель продуктивности леса, зависящий от почвенно-грунтовых и климатических условий.

Более того, доступ к лесу, растущему в топких местах, ограничен, из-за чего заготовку можно проводить лишь зимой. «Да и то последние зимы были такие, что земля достаточно промерзала лишь на пару недель», – говорит Сави.

Что касается сортов деревьев, то тут все логично – чем дольше дерево созревает, тем оно дороже и, похоже, качественней.

Наиболее ценные сорта деревьев – ель и сосна. Сосновые и еловые бревна – дорогой товар, за них дают 100-150 евро за плотный метр. Фото: Вейко Тыкман

Самые дешевые – осина и ольха. Береза уже подороже. А наиболее ценные – ель и сосна. Период созревания у этих сортов – от 35 до 100 лет соответственно. Если плотный кубический метр ольхи или осины стоит около 50-60 евро, то сосновые и еловые бревна – дорогой товар, за них дают 100-150 евро за плотный метр.

При продаже леса продавец предоставляет план управления лесом, где указаны все его параметры: размер участка, бонитет и объем созревшего для рубки леса, сорта, количество и возраст деревьев.

При этом Сави отметила, что никто, разумеется, каждое дерево не считает, а составляется общий оценочный акт, то есть по факту лес может оказаться чуть лучше или чуть хуже, чем на бумаге. Однако именно план управления лесом – главный документ лесовладельца, где в том числе перечислены и различные ограничения.

Риски

Список рисков велик. Главная опасность – непредсказуемость природы. Март Эрик рассказывает о нескольких случаях из своей практики, когда планам инвесторов мешали растения и животные.

«Мы с аукциона купили участок на Сааремаа размером 10-15 гектаров. 0,3 гектара занимали растения. Мы спросили у Департамента окружающей среды, есть ли для участка какие-то ограничения, на что получили отрицательный ответ. Мы его купили, а через полгода департамент сообщил, что там растет какой-то важный вид мха, и вырубка запрещена. Такая же история была с другим участком, где жил орлан-белохвост». По словам эксперта, Департамент окружающей среды – самая большая проблема для инвестора, потому что как раз он и накладывает разного рода ограничения.

Сави как пример рисков называет ураганы, которые в Эстонии случаются пару раз в году. Поваленные деревья надо ликвидировать, чтобы они не мешали расти устоявшим против стихии. Упавшее дерево может стать рассадником заболеваний.

Поваленные деревья владелец леса обязан ликвидировать, чтобы они не мешали расти остальным. Фото: Юлия-Мария Линна

Еще один враг инвестора – короед. Если жук поселился в деревьях, то их придется рубить – в противном случае под угрозой как древесина, так и ваш кошелек. «Если ты обнаружил короеда этой зимой, бревна можно сбыть, скажем, по 80 евро за плотный кубический метр. Через год получишь за них в лучшем случае вдвое меньше», - говорит Март Эрик.

Ценовой риск столь же непредсказуем, как и эстонская погода. Сегодня цены подскочили на все типы древесины, но так бывает не всегда. «Сегодня нет разницы, что и когда рубить – цены высокие на все. Но бывает и так, что дрова ничего не стоят, цена на еловые бревна высокая, на сосну низкая, и у балансовой древесины – своя стоимость. И ты должен следить, когда и что оптимальнее рубить», – говорит Эрик.

Эти малопонятные и плохо предсказуемые риски кажутся неподъемными для начинающего инвестора. Но в Эстонии хорошо развиты лесные товарищества, где можно получить профессиональную помощь, консультации и полезные контакты. Причем эту помощь государство частично оплачивает. Так что первым делом начинающий инвестор должен стать членом одного из таких товариществ.

Хорошая новость для владельцев леса – воровства почти нет. Ворованный лес сложно продать, так как лесопилки требуют документы о его происхождении.

Где покупать?

Как говорилось выше, одним из самых выгодных подходов может быть прямой контакт с владельцем леса. В Эстонии более 100 тысяч частных собственников, из которых, по словам Эрика, 80% – пассивные владельцы. Многие получили лес в наследство и не хотят заниматься благоустройством. Однако нужно учитывать, что вы, скорее всего, будете не первым, кто предлагает им продать лес.

По словам специалиста по лесу компании Timber Хелен Сави, рынок продажи лесных угодий ликвидный, но, к сожалению, все больше частных лесов уходит в руки предприятий. Фото: Роберт Ланг

Самый простой и доступный способ приобрести участок – аукцион. В Эстонии есть несколько площадок, где проводятся частные торги. Порой в ходе торгов цена может увеличиваться в два раза. По словам Сави, специалисты компании Timber помогают владельцам леса оценить его (компания получает 5% от стоимости леса, если сделка состоялась). Но продавец может и сам поставить цену. На этот случай у покупателя есть возможность делать ставку и ниже предлагаемой цены. Аукционы проводит и Центр управления государственными лесами (RMK).

На порталах недвижимости тоже попадаются лесные участки, но, по словам Эрика, он лично там редко что покупает, так как цена, как правило, завышена.

Эксперимента ради я поинтересовался ценой одного участка, выставленного на продажу на одном из порталов недвижимости. Лес продавали за 40 000 евро, но Март Эрик оценил участок в 20 000, добавив, что дороже чем за 16 000 не стал бы его брать.

По словам Сави, рынок продажи лесных угодий ликвидный, но, к сожалению, все больше частных лесов уходит в руки предприятий. «А так как фирмы редко что-либо продают из своего портфеля, то продавец сейчас король», – говорит она о разнице спроса и предложения.

Разрешения на вырубку

Вырубка леса ограничивается различными правилами и законами. Для обычных людей, которые любят погулять в лесу, это хорошо. А для инвестора – не всегда.

Для вырубки больших объемов необходимо составить план управления лесом. Фото: Андрас Кралла

Без разрешения можно вырубать 20 плотных кубических метров в год (если на участок не распространяется никаких дополнительных ограничений).

Для вырубки бóльших объемов необходимо составить план управления лесом. Он будет действителен десять лет, после чего надо подать уведомление в Департамент окружающей среды для утверждения вырубки. «И после этого департамент сообщает тебе, что у тебя там обитает чертовски редкий гриб, и тебе не разрешают ничего делать», – усмехается Эрик.

Без разрешения можно вырубать 20 плотных кубических метров в год (если на участок не распространяется никаких дополнительных ограничений).

На ваш участок могут распространяться и другие ограничения, но при покупке они указаны в плане управления. С другой стороны – если это инвестиция на десятилетия, то за это время многое может измениться как в вашу, так и не в вашу пользу. Зато здесь открывается возможность поспекулировать – например, купить подешевле участок с ограничениями в надежде, что через несколько лет они будут сняты.

Кстати, последний тренд в этой сфере – покупка леса с целью его сохранения. Кто-то это делает из благородных целей, кто-то для того, чтобы получить льготы по выбросам CO 2 . Так что даже если на вашем участке обосновалась какая-нибудь белка-летяга, то это не значит, что покупателя теперь не найти.

Для диверсификации можно купить нескольких участков в разных местах, соглашается Сави. Но законодательные риски списывать со счетов нельзя даже в этом случае.

Расходы

Государство не только накладывает ограничения, но предлагает и немало различных пособий.

Например, в молодом лесу надо с определенной периодичностью проводить т.н. «вырубку для освещения». «Если посажена ель, то ольха будет по росту ее опережать, закрывая свет молодым елкам», - поясняет лесовладелец Лаури Леэт. Государство выделяет на это дотации.

Если вы решили засадить участок новым лесом самостоятельно, а не ждать, пока природа все сделает сама, то процедура эта не из дешевых. Cаженцы, минерализация земли и работа обойдутся ориентировочно в 1000 евро за гектар, говорит Сави. После этого года три нужно будет проводить культурную обработку участка, которая обойдется еще в 200 евро за гектар в год. «Но государство выделяет на проведение культурной обработки 96 евро за гектар. Для посадки нового леса тоже есть дотации, но их размер ежегодно меняется», – говорит специалист по лесу.

По словам специалиста по лесу компании Timber Хелен Сави, искусственно насаженный лес растет быстрее и аккуратнее. Стоить такой участок будет дороже. Фото: Юлия-Мария Линна

Экономить здесь вряд ли стоит. Во-первых, по словам Сави, минерализация земли – совсем не лишнее дело. «Стоит убрать слой мха, чтобы семена быстрее попали в почву», – рекомендует она. Во-вторых, искусственно насаженный лес растет быстрее и аккуратнее. В-третьих, стоить такой участок будет дороже.

Государство дотирует и составление плана управления лесом. План обходится примерно в 18 евро за гектар, из которых около 10 евро компенсируют, говорит Сави.

Важно помнить и о налогах. За свои 5 гектаров Лаури Леэт ежегодно отдает государству 40 евро налога на землю. «Но это зависит и от качества земли – чем она лучше, тем больше приходится платить. У моей земли бонитет 2 класса».

Сумма кажется небольшой, но тут дело в размере участка. «Один из крупнейших владельцев земли в Эстонии ежегодно платит полмиллиона евро», - говорит Сави и добавляет, что, по ее сведениям, ставку этого налога планируют вскоре увеличивать.

Тема налогов актуальна и в вопросе, инвестировать ли в лес как частное или как юридическое лицо. Очевидно, что если вы крупный покупатель и ваша фирма является обязанной по налогу с оборота, есть смысл совершать инвестиции как юрлицо.

С другой стороны, для частных лиц государство предоставляет льготы. Например, с недавних пор частные лица получили освобождение от подоходного налога на прибыль в 5000 евро, полученную от продажи порубочного билета. По словам Сави, эту сумму можно накапливать в течение четырех лет: «То есть, если вы продали порубочный билет, то в течение четырех лет в сумме можете задекларировать без уплаты подоходного налога 20 000 евро».

Порубочный билет – право на законных основаниях вырубать ваш лес. Разумеется, вы можете сами заняться его заготовкой, однако процесс это сложный и опасный. Здесь точно лучше доверить дело профессионалам.

Имеет смысл разобраться и в других дотациях и льготах, так как это явно позволит увеличить доходность инвестиций.

Последний тренд – покупка леса с целью его сохранения. Кто-то это делает из благородных целей, кто-то для того, чтобы получить льготы по выбросам CO 2 . Так что даже если на вашем участке обосновалась какая-нибудь белка-летяга, то это не значит, что покупателя теперь не найти. На фото: вылупившаяся из семени сосна. Фото: Юлия-Мария Линна

Доходность

И теперь о самом главном. Никто из тех, с кем я общался, не назвал какую бы то ни было среднюю доходность. Она зависит от большого числа различных факторов. Но и в минус при грамотном подходе уйти будет сложно. «Средней доходности нет, потому что каждый участок уникален. Если купить по рыночной цене, то в минус не уйдешь», – говорит Эрик. Средний участок, купленный около десяти лет назад, сейчас можно продать примерно в три раза дороже, добавляет он.

«Мы сейчас продаем участки на Хийумаа, за которые около десяти лет назад мы заплатили чуть больше 4 миллионов евро. За заготовку древесины мы оттуда получили около 800 тысяч евро, при том что там не очень хорошие леса. Сегодня минимальная цена этих участков - 10 миллионов евро», – приводит пример Эрик.

Лаури Леэт тоже приводит пример, позволяющий приблизительно прикинуть долгосрочную доходность инвестиции.

«Период созревания ели – 80-100 лет. За это время она вырастает на 30 метров в высоту – это примерно один плотный кубический метр. Таких елей на гектаре может быть 100-150 штук. Цена плотного метра сегодня – около 100-150 евро», – говорит он, предлагая произвести расчеты самостоятельно.

По моим расчетам вышло, что средняя историческая доходность рынка акций лучше. С другой стороны, эмоциональные аспекты инвестирования в лес тоже имеют свою стоимость.

Лаури Леэт сравнивает свой лес с четвертой пенсионной ступенью. Кажется, что и я не прочь обзавестись ею, хотя и понимаю, что с точки зрения рационального инвестора это, наверное, не самый оптимальный вариант.

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