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Эпицентр

Кристьян Пруул

14 июля 2022 в 12:29 Поделиться:









Господряды на строительство под угрозой: даже у добросовестных подрядчиков могут потребовать вернуть субсидии

Фото: Liis Treimann

В Эстонии много незавершенных строительных проектов, получивших поддержку из средств предыдущего бюджета ЕС. Сегодня возведение больниц, школ и прочих объектов под угрозой срыва – подрядчики должны ухитриться справиться с ростом себестоимостью строительства, а заодно соблюсти сроки и протоколы финансирования, в противном случае им грозит требование возврата субсидий.

Многие предприятия, выигравшие строительные тендеры, уже столкнулись с проблемой удорожания работ на общую сумму в 200 млн евро, об этом пишет редакция Äripäev. Но есть и другая проблема: как завершить заказанные государством объекты без нарушения сложных правил европейского финансирования. Если проекты не будут завершены к концу будущего года, неиспользованные субсидии придется вернуть и затем найти новые средства для строительства. В том числе речь идет о возведении новых больниц.

Когда правительство росчерком пера исключило из списка объектов, финансируемых из европейского фонда восстановления, строительство Таллиннской больницы, одновременно было принято и другое политическое решение, призванное спасти незавершенные стройки. По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, обсуждалось предложение использовать по возможности свободные средства европейских фондов регионального развития и сплочения для покрытия удорожания государственных строительных проектов.

«Поскольку перекрестное использование европейских субсидий из-за правил разных фондов затруднено, уточнение возможностей и условий займет какое-то время», – отметила Рийсало.

Больница в Вильянди до реконструкции. Фото: Raul_Mee

Показательный пример проблем такого рода – больница в Вильянди, которую компания Fund Ehitus не успеет возвести в сроки и в пределах бюджета, записанного в заключенном в прошлом году договоре. Сумма контракта составляет 47 млн евро. «Строительство больницы может подорожать на 20 млн евро, а ее сдача затянуться до 2024 года», – считает директор по развитию недвижимости Riigi Kinnisvara AS (RKAS) Михкель Мягер.

Председатель правления Вильяндиской больницы Прийт Тампере ранее уже признался газете Sakala, что изыскать возможность покрыть рост себестоимости строительства в полтора раза и одновременно соблюсти условия тендера и предоставления субсидий ЕС будет трудно.

Докажите влияние Украины

Вильяндиская больница не единственная столкнулась с трудностями. В рамках прошлого бюджетного периода ЕС получил поддержку проект обновления Ида-Вируской центральной больницы на сумму в 22 млн евро. Деньги предназначены на реконструкцию корпуса G и возведение корпуса М. Корпус М готов, а с корпусом G возникло множество проблем.

«Вместе с подрядчиком мы делаем все для того, чтобы завершить реконструкцию корпуса в срок, и субсидию не пришлось бы возвращать», – отметил руководитель проекта строительства Койт Орас. Он пояснил, что поскольку работа на корпусе G представляет собой реконструкцию старого здания, при вскрытии конструкций нередко обнаруживаются непредвиденные сюрпризы, которые вносят коррективы в бюджет и график.

Для минимизации подорожания стройматериалов и проблем поставок строитель загодя начал заказывать материалы и создавать складской запас. Но рост цен на металл из-за войны в Украине (вплоть до 90%) в сравнении ценовыми предложениями, действовавшими во время тендера, все равно пришлось как-то компенсировать. Средства для этого до сих пор отыскивались в 10-процентном ценовом резерве.

Завершение первого этапа реконструкции Ида-Вируской центральной больницы в 2013 году стало важным событием для региона. В 2022 очередной этап обновления госпиталя в Йыхви столкнулся с трудностями. Фото: Raul Mee, Andres Haabu

Лучше дела обстоят в Тарту. Компания Nordecon должна была завершить строительство лечебных корпусов клиники Тартуского университета стоимостью 43 млн евро к концу года. Как отметил руководитель больницы Прийт Перенс, строительные работы завершатся с очень небольшим опозданием: «По поводу подорожания строительства идут переговоры, но потенциальное подорожание в процентах выразится однозначным числом».

В Северо-Эстонской региональной больнице не достроен онкологический корпус стоимостью 33,8 млн евро, срок завершения работ – июль 2023 года. По словам руководителя больницы Агриса Пеэду, работы идут по графику, сотрудничество с Merko Ehitus складывается успешно: «Перебирающиеся в новый корпус клинические подразделения уже составляют планы переезда».

Рийсало отметила, что общий рост строительных цен влияет на все больницы, которые осуществляют или планируют реконструкцию. В дополнительных ресурсах нуждаются, помимо Вильяндиской больницы, Хийумааская больница, Ида-Вируская центральная больница и психиатрическая клиника Северо-Эстонской региональной больницы.

«Министерство социальных дел представило на переговорах по бюджетной стратегии ходатайства о предоставлении Вильяндиской больнице 23,6 млн евро, Хийумааской больнице – 3,3 млн евро, Ярвамааской больнице 0,4 млн евро и Ида-Вируской больнице – 7,09 млн евро», – перечислила она.

По словам директора по развитию недвижимости RKAS Михкеля Мягера, договоры госпоставки довольно трудно пересматривать: «Закон о госпоставках предусматривает возможность изменения договора, но большим вызовом стала необходимость доказывать связь удорожания с влиянием войны в Украине».

К моменту, когда мэр Таллинна Михаил Кылварт обратился к правительству за помощью в строительстве Таллиннской больницы, на плечи государства уже легли проблемы других строек, нуждающихся в поддержке. Рийсало предложила и Кылварту ходатайствовать о деньгах из госбюджета на общих основаниях, невозможно было не считаться и с подорожавшими на тридцать с лишним миллионов другими объектами, а заодно и с многомиллионными планами новой коалиции.

Проблем на миллиард евро

При этом больницы, если говорить о ходатайствах за предыдущий бюджетный период, это только один, может быть, самый заметный пример. Ситуация с соблюдением сроков сильно беспокоит Государственный центр опорных услуг, который следит за распределением европейских субсидий. Из средств предыдущего бюджетного периода выплачено и освоено всего 75%, контрольный срок – конец 2023 года.

Не завершенных пока поддержанных проектов – примерно на миллиард евро. Хотя, по словам представителя Центра опорных услуг, можно надеяться, что по многим из них просто не успели должным образом отчитаться, кроме того есть проекты, где остается внести лишь последние штрихи.

В сфере здравоохранения получивших поддержку и пока не завершенных проектов насчитывается на сумму 152 млн евро. Привлекают внимание и субсидии на 180 млн евро в программы развития образования, по которым еще не достроено большое количество государственных гимназий. Но тут RKAS настроен оптимистично. Мягер отметил, что в гимназия в Лаагри и Таллиннское музыкально-балетное училище практически готовы, на этих объектах идет комплексное испытание зданий, и подорожание им уже не грозит.

«Что касается государственных гимназий в Раквере, Нарве и таллиннском районе Мустамяэ, то партнеры представили нам прогнозы их подорожания, и мы поэтапно изменяли договоры для возмещения роста цен. Прогнозируется, что в общей сложности строительство трех школ может подорожать на 5-6 млн евро. Но это все же прогноз, точные цифры станут известны после окончания строительства. Пока заказчик строительства, Министерства образования и науки, подтвердил, что покроет подорожание из своих бюджетных средств», – сказал Мягер.

Договор на строительство Пелгулиннаской государственной гимназии в Таллинне заключен в начале нынешнего года, и пока в RKAS не поступало конкретных ходатайств о возмещении подорожания. Но это вовсе не значит, что их вовсе не будет.

Два года рассрочки

Но что же будет с постройками, например, с Вильяндиской больницей или Ида-Вируской центральной больницей, если их не успеют завершить к концу будущего года? Как пояснил заведующий отделом субсидий Центра опорных услуг Урмо Мерила, на этот случай есть два варианта.

Первый заключается в поэтапном финансировании проектов, при этом их стоимость должна превышать 5 млн евро. Деньги можно попросить из средств нового бюджетного периода. Но это будет означать, что все прежнее распределение бюджета надо будет менять. Эстония уже представила в Еврокомиссию свой план распределения финансирования, так что пойти этим путем будет нелегко.

«Второй вариант заключается в том, чтобы посчитать проекты стоимостью более 2 млн евро в конце периода не функционирующими, а остающиеся за рамками периода субсидирования расходы покрыть либо за счет собственного финансирования получателя субсидии, либо из госбюджета, либо из других источников», – пояснил Мерила. Проект должен быть завершен и функционировать не позднее начала февраля 2026 года, в противном случае субсидии будут отменены.

Комментарий Центра опорных услуг