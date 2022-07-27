Прощай, россиянин с оружием!

Автоэксперт: эстонцам пора открыть для себя прелесть маленьких автомобилей
Если перестать мечтать о большом автомобиле, то можно стокнуться с неожиданными побочными эффектами: вы начнете получать больше удовольствия от вождения и заодно сэкономите, пишет Карл-Эдуард Салумяэ, автор автомобильных обзоров Äripäev.
Если перестать мечтать о большом автомобиле, то можно стокнуться с неожиданными побочными эффектами: вы начнете получать больше удовольствия от вождения и заодно сэкономите, пишет Карл-Эдуард Салумяэ, автор автомобильных обзоров Äripäev.