Прощай, россиянин с оружием!

Адвокаты: отказ от сотрудничества с «русским» бизнесом - это далеко не всегда законно

Из-за вторжения России в Украину принцип «деньги не пахнут» в одночасье перестал применяться там, где речь идет о бизнесе, связанном с РФ, или даже местном русскоязычном бизнесе. У компаний появился соблазн расторгнуть договоры с партнерами, которые стали выглядеть «рискованными» и «неблагонадежными». Однако не всегда подобные моральные санкции имеют законные основания, пишут партнер и присяжный адвокат LEXTAL Урмас Устав и присяжный адвокат LEXTAL Ксения Кравченко.