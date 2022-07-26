  • Поделиться:

    Эстония попытается на уровне Евросоюза запретить выдачу россиянам шенгенских виз

    Туристы из России. Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения Евросоюзу о приостановке выдачи виз гражданам России, пишет rus.err.ee.

    С таким заявлением в понедельник вечером в эфире передачи Ringvaade на телеканале ETV выступил новоиспеченный министр иностранных дел Урмас Рейнсалу из партии Isamaa: «Суть в том, что мы бы подобно Эстонии сказали, что Евросоюз не выдает визы гражданам России на обычных условиях. Есть гуманитарные случаи, например соратники Алексея Навального, они [визы для них] рассматривались бы отдельно».
    «Но действительно курьезно, что российские граждане сейчас массово едут через западную границу России – через Финляндию, Латвию, Литву – чтобы посетить Лувр летом, в то время как на Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно», – добавил он.
    По мнению Рейнсалу, Эстония также должна оценить, стоит ли отзывать уже выданные визы на определенных основаниях.
    Министерство иностранных дел хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели, добавил глава внешнеполитического ведомства Эстонии.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Компания по проектированию зданий Esplan покупает конкурента
Визит к нотариусу: что нужно учитывать?
Влияние санкций
Военно-экономический блог Райво Варе: цель газовой войны — Германия
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Центральными темами последних двух недель стали уже седьмой по счету пакет санкций ЕС в отношении России и ведущаяся Кремлем против Европы энергетическая война, пишет обозреватель Райво Варе в своем военно-экономическом блоге.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Московская биржа планирует изменить тарифы за операции на рынке акций
Московская биржа с октября изменит тарифы на рынке акций. Предполагается перейти от регрессивной и симметричной модели тарификации к плоской и асимметричной, сообщает
Московская биржа с октября изменит тарифы на рынке акций. Предполагается перейти от регрессивной и симметричной модели тарификации к плоской и асимметричной, сообщает
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Аналитик: придется учиться жить с «медведями»
«Медвежьим рынком» называется падение финансового рынка – когда цена актива падает больше чем на 20% от недавних максимумов. Первая половина 2022 года войдет в историю как одно из самых негативных начал года, пишет управляющий фондами SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев.
«Медвежьим рынком» называется падение финансового рынка – когда цена актива падает больше чем на 20% от недавних максимумов. Первая половина 2022 года войдет в историю как одно из самых негативных начал года, пишет управляющий фондами SEB Varahaldus Эндрико Вырклаев.
Все мнения
Эпицентр
Эксперт о подорожании квартир: это сумасшествие, но спад все же возможен
«Если два-три месяца назад я был относительно смел в своих суждениях и не рассматривал падение цен в качестве весьма вероятного сценария, то сегодня смелости по этому поводу у меня поубавилось», — отмечает эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк.
«Если два-три месяца назад я был относительно смел в своих суждениях и не рассматривал падение цен в качестве весьма вероятного сценария, то сегодня смелости по этому поводу у меня поубавилось», — отмечает эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: вот и ЕЦБ решился
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение