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26 июля 2022 в 6:51 Поделиться:









Эстония попытается на уровне Евросоюза запретить выдачу россиянам шенгенских виз

Туристы из России. Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения Евросоюзу о приостановке выдачи виз гражданам России, пишет rus.err.ee.

С таким заявлением в понедельник вечером в эфире передачи Ringvaade на телеканале ETV выступил новоиспеченный министр иностранных дел Урмас Рейнсалу из партии Isamaa: «Суть в том, что мы бы подобно Эстонии сказали, что Евросоюз не выдает визы гражданам России на обычных условиях. Есть гуманитарные случаи, например соратники Алексея Навального, они [визы для них] рассматривались бы отдельно».

«Но действительно курьезно, что российские граждане сейчас массово едут через западную границу России – через Финляндию, Латвию, Литву – чтобы посетить Лувр летом, в то время как на Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно», – добавил он.

По мнению Рейнсалу, Эстония также должна оценить, стоит ли отзывать уже выданные визы на определенных основаниях.

Министерство иностранных дел хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели, добавил глава внешнеполитического ведомства Эстонии.