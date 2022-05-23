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    Адвокаты: отказ от сотрудничества с «русским» бизнесом - это далеко не всегда законно

    Присяжный адвокат LEXTAL Ксения Кравченко, партнер и присяжный адвокат LEXTAL Урмас Устав.Фото: Kristi Tüvi

    Из-за вторжения России в Украину принцип «деньги не пахнут» в одночасье перестал применяться там, где речь идет о бизнесе, связанном с РФ, или даже местном русскоязычном бизнесе. У компаний появился соблазн расторгнуть договоры с партнерами, которые стали выглядеть «рискованными» и «неблагонадежными». Однако не всегда подобные моральные санкции имеют законные основания, пишут партнер и присяжный адвокат LEXTAL Урмас Устав и присяжный адвокат LEXTAL Ксения Кравченко.

    Уже три месяца идет война в Украине, реакция мирового сообщества на которую беспрецедентна в своем единстве. Категорическое осуждение военного вторжения «в Европе! в XXI веке!» и преступлений против мирного населения в той или иной мере примиряет бизнес с тем фактом, что все новые и новые экономические санкции больно бьют и по европейской экономике, еще не успевшей оправиться от ковидного кризиса.

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