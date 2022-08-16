Хадиджа Ариан Чангаз (на снимке вместе с мужем) хочет работать в Эстонии по своей специальности — хирургом. Фото: Лийз Трейманн

Афганские беженцы: найти работу в Эстонии крайне сложно, но мы не сдаемся

Год назад произошло то, во что не хотелось верить. После двух десятилетий войны в Афганистане талибы (экстремистское движение местных исламистов) взяли страну под свой контроль, поставив под угрозу жизни 40 млн человек.

В августе прошлого года Афганистан покинули более трех миллионов местных жителей. Из них до Эстонии добрались 16 человек. Вернуться на родину для них означает безвозвратно потерять свою свободу. Сегодня этим людям приходится строить жизнь практически с нуля.