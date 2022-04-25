Что нужно учесть при сдаче жилья украинским беженцам?

Юристы адвокатского бюро SORAINEN Элина Мизерова и Мария Плахотникова дают подробные разъяснения о том, что нужно учесть при сдаче жилья внаём украинским беженцам.

Многие беженцы сейчас размещены на пароме Isabelle судоходной компании Tallink. Фото: Лийз Трейманн

После первичного размещения силами поставщиков гостиничных услуг прибывшие в столицу из Украины беженцы переселены на стоящее в порту Таллинна судно Isabelle и по предварительной информации договор с Tallink заключен на четыре месяца с возможностью продления.

Это подразумевает, что беженцам при более длительном пребывании в Эстонии в конечном счете придется найти себе жильё.

В настоящий момент отказ в заключении договоров найма жилого помещения с беженцами из Украины со стороны наймодателей мотивируется зачастую нежеланием заключать краткосрочный договор найма, то есть, сроком на менее чем полгода или год.

Многие беженцы так же слышали про трёхмесячный период предупреждения о расторжении, что в их ситуации является неприемлемым.

Безусловно, договор по своей сути должен уравновешивать интересы сторон, однако в данном случае преодоление различий между интересами наймодателя и нанимателя без обращения к справедливости и морали, пожалуй, крайне затруднительно.

Закон не принуждает наймодателя заключать договоры найма жилых помещений, однако безысходность многих военных беженцев в законе не значится, и поэтому в данной ситуации право, справедливость и поиск компромиссных решений выходят на первый план.

Условия расторжения договора

В поиске компромиссных решений стоит помнить о том, что основания для расторжения договора следует строго прописать в договоре.

Срочный договор найма прекращается с истечением срока его действия, если предварительно не имел место отказ от договора в исключительном порядке. В исключительном порядке договор можно прекратить, например, по уважительной причине.

Закон не принуждает наймодателя заключать договоры найма жилых помещений, однако безысходность многих военных беженцев в законе не значится, и поэтому в данной ситуации право, справедливость и поиск компромиссных решений выходят на первый план.

Причина считается уважительной, если при ее наличии от желающей отказаться от договора стороны с учетом всех обстоятельств и взаимных интересов нельзя ожидать, что она продолжит исполнение договора.

Стороны могут договориться, например, что такой причиной является конец военных действий и желание нанимателя вернуться на родину. Предупреждение об отказе от договора найма в исключительном порядке не требуется.

Отказ от бессрочного договора найма может быть заявлен как нанимателем, так и наймодателем с соблюдением положений закона, то есть с предупреждением об этом не позднее, чем за три месяца. Здесь важно отметить, что в отношении нанимателя этот срок можно сократить договором до приемлемого нанимателю. Такая договорённость не будет ничтожной, так как она сделана в пользу нанимателя.

В отношении наймодателя в любом случае будет действовать срок уведомления 3 месяца. В дополнение к этому и от бессрочного договора можно отказаться по уважительной причине.

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О еще следует помнить?

• Согласно закону «Об иностранцах» лицо, предоставляющее иностранцу жилье или заключающее с ним договор найма, обязано проверить законность пребывания иностранца в Эстонии;

• В отношении законности основания пребывания в Эстонии для граждан Украины сделано исключение – граждане Украины и члены их семей, не имеющие биометрического паспорта, могут въезжать и пребывать в Эстонии без визы. Также граждане Украины и члены их семей, срок пребывания которых в Эстонии истекает, могут продолжать временно находиться в Эстонии до вынесения новых решений;

• Закон предусматривает защиту физических лиц в части найма жилого помещения, то есть, многие вопросы урегулированы законом и по-другому договориться нельзя;

В настоящий момент отказ в заключении договоров найма жилого помещения с беженцами из Украины со стороны наймодателей мотивируется зачастую нежеланием заключать краткосрочный договор найма, то есть, сроком на менее чем полгода или год.

• Несмотря на то, что закон предусматривает возможность заключения устного договора найма, письменный договор служит лучшим доказательством намерений и договоренностей сторон в случае споров;

• Стороны могут согласовать в договоре больше или меньше оснований для досрочного расторжения, чем позволяет закон, но такие соглашения не должны ущемлять права нанимателя жилого помещения;

• Необходимо следить, чтобы наймодатель являлся собственником сдаваемой площади или имел доверенность от собственника;

• Необходимо урегулировать вопрос о том, кто несет коммунальные и прочие расходы (например, затраты на содержание и благоустройство всего здания, так называемый ремонтный фонд). Если договор этот момент не уточняет, по закону несет коммунальные и прочие расходы наймодатель;

• Следует урегулировать, компенсируются ли наймодателю износ или ухудшение состояния, вызванные нормальным использованием жилого помещения, по окончании договора;

• Стоит учитывать, что наниматель жилого помещения вправе без согласия наймодателя вселить в нанятое жилое помещение своего супруга, несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей, если в договоре найма не оговорено, что это допускается только с согласия наймодателя;

• При передаче помещения необходимо описать состояние жилого помещения в акте передачи. Это поможет предупредить споры о возможной ответственности за порчу, потерю или гибель имущества.