Налоги работающих беженцев идут государству в казну. Почему не напрямую самоуправлениям?

Налоговые поступления с зарплаты военного беженца, устроившегося на работу в Эстонии, сегодня идут государству, а не местным властям, поскольку беженцы, согласно законодательству, относятся к категории лиц, не имеющих адреса (их регистрация в местном самоуправлении в настоящий момент значения не имеет). Точно такие же правила действуют и в отношении постоянных жителей Эстонии. Не пришло ли время их пересмотреть?

Украинские военные беженцы в Эстонии (иллюстративное фото). Фото: Андрас Кралла

Налоговые поступления от местных жителей пересчитываются и корректируются самоуправлениями раз в год, по состоянию на 1 января – это относится и к беженцам, для которых исключений не предусмотрено.