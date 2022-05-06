Налоги работающих беженцев идут государству в казну. Почему не напрямую самоуправлениям?

Налоговые поступления с зарплаты военного беженца, устроившегося на работу в Эстонии, сегодня идут государству, а не местным властям, поскольку беженцы, согласно законодательству, относятся к категории лиц, не имеющих адреса (их регистрация в местном самоуправлении в настоящий момент значения не имеет). Точно такие же правила действуют и в отношении постоянных жителей Эстонии. Не пришло ли время их пересмотреть?
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