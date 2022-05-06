  • Поделиться:

    Налоги работающих беженцев идут государству в казну. Почему не напрямую самоуправлениям?

    Налоговые поступления с зарплаты военного беженца, устроившегося на работу в Эстонии, сегодня идут государству, а не местным властям, поскольку беженцы, согласно законодательству, относятся к категории лиц, не имеющих адреса (их регистрация в местном самоуправлении в настоящий момент значения не имеет). Точно такие же правила действуют и в отношении постоянных жителей Эстонии. Не пришло ли время их пересмотреть?

    Украинские военные беженцы в Эстонии (иллюстративное фото).Фото: Андрас Кралла
    Налоговые поступления от местных жителей пересчитываются и корректируются самоуправлениями раз в год, по состоянию на 1 января – это относится и к беженцам, для которых исключений не предусмотрено.

    Контент доступен только подписчикам.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме
    Все статьи по теме

    Налоги работающих беженцев идут государству в казну. Почему не напрямую самоуправлениям?
    Цены на древесину бьют рекорды
    Вкус биржи SPECIAL EDITION: Илон, Илон, ну зачем?
    Влияние санкций
    Эстонские компании в России: сворачиваем бизнес или все-таки продолжаем работу?
    В крайне сложном положении оказались сегодня эстонские компании, чей бизнес до начала войны в Украине был напрямую связан с Россией. Некоторые из них были вынуждены свернуть проекты и сотрудничество с российскими партнерами, в то время как другие ищут способы продолжить работу на некогда перспективном рынке.
    В крайне сложном положении оказались сегодня эстонские компании, чей бизнес до начала войны в Украине был напрямую связан с Россией. Некоторые из них были вынуждены свернуть проекты и сотрудничество с российскими партнерами, в то время как другие ищут способы продолжить работу на некогда перспективном рынке.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    Федеральный резерв повысил базовую ставку до 0,75-1%
    Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 50 пунктов до 0,75-1% годовых, сообщает BBC News.
    Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 50 пунктов до 0,75-1% годовых, сообщает BBC News.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Передовая ДВ: интернет – право, но не обязанность
    Жители Эстонии привыкли к электронным государственным услугам, и их использование, как правило, не вызывает у нас проблем. Но после того как в страну приехало много беженцев и новых эмигрантов, стало понятно: без удобного офлайн-обслуживания нам не обойтись.
    Жители Эстонии привыкли к электронным государственным услугам, и их использование, как правило, не вызывает у нас проблем. Но после того как в страну приехало много беженцев и новых эмигрантов, стало понятно: без удобного офлайн-обслуживания нам не обойтись.
    Все мнения
    Эпицентр
    Русские книги в Эстонии - уже дефицит
    Издания из России ввезти всё труднее, а стоят они дороже.
    Издания из России ввезти всё труднее, а стоят они дороже.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи SPECIAL EDITION: Илон, Илон, ну зачем?
    Внеурочный. Внеплановый. Неожиданный. Непонятно откуда возникший. Одним словом - специальный выпуск “Вкуса биржи”, ПОЛНОСТЬЮ посвящённый покупке Илоном Маском Твиттера.
    Внеурочный. Внеплановый. Неожиданный. Непонятно откуда возникший. Одним словом - специальный выпуск “Вкуса биржи”, ПОЛНОСТЬЮ посвящённый покупке Илоном Маском Твиттера.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение