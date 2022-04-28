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    25% украинских беженцев уже нашли работу в Эстонии

    Примерно 25% зарегистрированных в Эстонии украинских беженцев к сегодняшнему дню уже нашли работу, сообщает портал rus.err.ee.

    Украинские военные беженцы в Эстонии.Фото: Андрас Кралла
    Военные беженцы находят работу главным образом в секторе обслуживания и социальной сфере, информирует rus.err.ee.
    Около 2000 военных беженцев из Украины уже трудоустроены - это примерно 25% от общего количества прибывших в страну украинцев, 90% из них работают на полную ставку.
    К примеру, в магазинах сети Maxima работу нашли 109 беженцев, при этом желающих работать было в пять раз больше.
    Данных по зарплатам, которые получают украинцы, у властей пока нет, поскольку большинство беженцев приступило к работе лишь в апреле.

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