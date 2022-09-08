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    Министры публикуют свои счета за электричество и делятся советами по экономии

    В семье министра Рийны Сольман тщательно следят за потреблением электричества.Фото: Andras Kralla

    Министры достали свои последние счета за электроэнергию и ужаснулись суммам. Беспокоит членов правительства и скачущая цена на газ.

    Кусачие счета вынуждают экономить и министров, заставляя их смириться, например, с более прохладным помещением и коротким душем.
    Министр предпринимательства и инфотехнологий от партии «Отечество» Кристьян Ярван отвечает за реформу электрорынка, однако по сравнению с другими министрами он оказался неожиданно немногословен, услышав вопрос о размере его последнего счета за электричество. Счет за август он еще не получил.
    Зато Ярван поделился советом, который неплохо помог бы сэкономить трудоголикам.
    «Я существенно сэкономил на электричестве, поскольку большую часть времени нахожусь на работе», – сказал Ярван, перечислив недавние зарубежные командировки.
    Ярван, по его словам, снизил формируемую на бирже цену за электричество, побывав с рабочим визитом в Финляндии, Украине и Норвегии.

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