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8 сентября 2022 в 8:14 Поделиться:









«Ощущение безнадежности». Производители яиц предупреждают о росте цен

О снижении цен на яйца речи не идет. Фото: Shutterstock

Рост цен на энергоносители и подорожание кормов значительно усложнили жизнь фермеров, что может привести к очередному росту цен на яйца, пишет ERR.

В апреле этого года цены на яйца подскочили, основной причиной этого стало подорожание компонентов куриного комбикорма.