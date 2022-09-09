Поделиться:

Ставка центробанка заставляет людей работать

Фото: Frank Rumpenhorst

Ключевая процентная ставка влияет не только на инфляцию. Новое исследование показывает – монетарный шок мотивирует работать больше. Но только самых низкооплачиваемых сотрудников.

Зависит ли продолжительность трудового дня и предложение рабочей силы от действия монетарных властей? Побуждает ли повышение процентной ставки работать больше? Такими вопросами задалась группа американских и британских экономистов, об их исследовании пишет департамент экономических исследований Федерального резервного банка Чикаго.

Статья доступна только подписчикам ДВ.

войти!

undefined

    Оформите подписку на «Деловые ведомости»

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
    Статьи по теме
    Все статьи по теме
    FT: Европа поддерживает введение потолка цен на российский газ
    Российские олигархи потеряли миллионы из-за войны в Украине
    Ставка центробанка заставляет людей работать
    Эпицентр
    Министры публикуют свои счета за электричество и делятся советами по экономии
    Министры достали свои последние счета за электроэнергию и ужаснулись суммам. Беспокоит членов правительства и скачущая цена на газ.
    Министры достали свои последние счета за электроэнергию и ужаснулись суммам. Беспокоит членов правительства и скачущая цена на газ.
    Все большие материалы
    Инвестор
    Hepsor снова скупает земельные участки в Таллинне и Риге
    В сентябре девелоперская компания Hepsor приобрела земельные участки в квартале Manufaktuuri в северной части Таллинна и в районе Иманта в Риге.
    В сентябре девелоперская компания Hepsor приобрела земельные участки в квартале Manufaktuuri в северной части Таллинна и в районе Иманта в Риге.
    Все новости для инвесторов
    Инвестор
    Wise запускает услугу SWIFT Receive
    Wise запускает услугу SWIFT Receive, которая позволяет клиентам банков-партнеров быстро, просто и дешево принимать трансграничные платежи, даже если их домашний банк не подключен к сети SWIFT.
    Wise запускает услугу SWIFT Receive, которая позволяет клиентам банков-партнеров быстро, просто и дешево принимать трансграничные платежи, даже если их домашний банк не подключен к сети SWIFT.
    Все новости для инвесторов
    Влияние санкций
    Военно-экономический блог Райво Варе: энергетическая война в самом разгаре
    Видя попытки Европы установить потолок цен на российский газ, Путин решил отказаться от прежнего паясничества и надуманных предлогов. К счастью, газовые хранилища в Европе достаточно заполнены, и жители без тепла не останутся, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
    Видя попытки Европы установить потолок цен на российский газ, Путин решил отказаться от прежнего паясничества и надуманных предлогов. К счастью, газовые хранилища в Европе достаточно заполнены, и жители без тепла не останутся, пишет обозреватель Райво Варе в своем военном блоге.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: так что теперь круче - доллар или евро?
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Mнения
    6 преимуществ людей пожилого возраста на рынке труда
    На рынке труда также есть место для бабушек и дедушек – ведь опыт и личные качества играют большую роль, чем возраст. «Мы также призываем людей в золотом возрасте – т.е. 60+ – претендовать на вакансии, потому что у них есть навыки и качества, которых нет у молодых людей», – считает эксперт по подбору персонала предприятия Finesta Керли Кадак.
    На рынке труда также есть место для бабушек и дедушек – ведь опыт и личные качества играют большую роль, чем возраст. «Мы также призываем людей в золотом возрасте – т.е. 60+ – претендовать на вакансии, потому что у них есть навыки и качества, которых нет у молодых людей», – считает эксперт по подбору персонала предприятия Finesta Керли Кадак.
    Все мнения
    Mнения
    6 преимуществ людей пожилого возраста на рынке труда
    На рынке труда также есть место для бабушек и дедушек – ведь опыт и личные качества играют большую роль, чем возраст. «Мы также призываем людей в золотом возрасте – т.е. 60+ – претендовать на вакансии, потому что у них есть навыки и качества, которых нет у молодых людей», – считает эксперт по подбору персонала предприятия Finesta Керли Кадак.
    На рынке труда также есть место для бабушек и дедушек – ведь опыт и личные качества играют большую роль, чем возраст. «Мы также призываем людей в золотом возрасте – т.е. 60+ – претендовать на вакансии, потому что у них есть навыки и качества, которых нет у молодых людей», – считает эксперт по подбору персонала предприятия Finesta Керли Кадак.
    Все мнения
    Интервью
    Накануне суровых времен магазины срочно ищут возможности экономии
    Во всех сегментах торговли прогнозируют снижение оборота независимо от того, чем торгуют компании, сказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev. Это заставляет искать возможности сэкономить на расходах.
    Во всех сегментах торговли прогнозируют снижение оборота независимо от того, чем торгуют компании, сказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev. Это заставляет искать возможности сэкономить на расходах.
    Все Интервью
    Интервью
    Накануне суровых времен магазины срочно ищут возможности экономии
    Во всех сегментах торговли прогнозируют снижение оборота независимо от того, чем торгуют компании, сказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev. Это заставляет искать возможности сэкономить на расходах.
    Во всех сегментах торговли прогнозируют снижение оборота независимо от того, чем торгуют компании, сказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev. Это заставляет искать возможности сэкономить на расходах.
    Все Интервью
    Молодые и деловые
    Что жители Эстонии думают о феминизме?
    Неравноправие мужчин и женщин – проблема, которая является актуальной по сей день. Но так ли считают жители Эстонии или для кого-то феминизм – движение, уже не нужное в наши дни? Мы расспросили жителей об отношении к феминизму людей разного возраста и пола.
    Неравноправие мужчин и женщин – проблема, которая является актуальной по сей день. Но так ли считают жители Эстонии или для кого-то феминизм – движение, уже не нужное в наши дни? Мы расспросили жителей об отношении к феминизму людей разного возраста и пола.
    Все статьи студентов Летней школы журналистики
    Молодые и деловые
    «Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
    Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
    Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
    Все статьи студентов Летней школы журналистики
    Контент-маркетинг
    Контент-маркетинг
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение