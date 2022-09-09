Ставка центробанка заставляет людей работать

Hepsor снова скупает земельные участки в Таллинне и Риге

В сентябре девелоперская компания Hepsor приобрела земельные участки в квартале Manufaktuuri в северной части Таллинна и в районе Иманта в Риге.

В сентябре девелоперская компания Hepsor приобрела земельные участки в квартале Manufaktuuri в северной части Таллинна и в районе Иманта в Риге.