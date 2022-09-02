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    ЕЦБ повысил ставки: повлияет ли это на выдачу кредитов сотрудникам?

    Владимир Вайнгорт, доктор экономических наук, научный руководитель клуба «Кардис»Фото: Райго Паюла

    Компании нередко выдают сотрудникам ссуды под нулевой процент. До недавнего времени это не считалось налоговой льготой, однако изменение ставок ЕЦБ вызвало вопросы у бухгалтеров. Доктор экономических наук Владимир Вайнгорт поясняет, что пока что ставки ЕЦБ никак не влияют на кредитование работников.

    В последние годы довольно распространено кредитование работников под нулевой процент. То есть выдача работникам фактически беспроцентной ссуды, которая перестала быть специальной льготой и, следовательно, не вызывает налогового риска. При этом 8-й пункт 4-й части 48-й статьи Закона о подоходном налоге не увязывает специальную льготу ни с периодом, на который выдаётся кредит работнику (термин «работник» по 3-й части той же статьи), ни с размером кредита. Единственный критерий, согласно которому специальная льгота возникает – «предоставление кредита по процентной ставке ниже рыночных условий, за исключением, если процент в момент его уплаты равен как минимум двукратной последней опубликованной процентной ставке по статье 94 части 2 Закона об обязательственном праве». На протяжении нескольких лет (с 2016 года начиная) эта ставка была нулевой, и потому кредиты без всяких опасений выдавались беспроцентные.

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