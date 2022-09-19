Универсальная услуга: государство протянет бизнесу руку помощи, но всех из ямы вытаскивать не станет

Универсальной услугой электроснабжения смогут воспользоваться не только частные потребители, но и микро- и малые предприятия, а также некоммерческие объединения. Однако крупных компаний это, судя по всему, не коснется: для них правительство разрабатывает отдельные меры по обеспечению ликвидности — то есть, по сути, государство собирается предложить им возможность брать кредиты для оплаты счетов за электроэнергию.

Министр экономики и коммуникаций Рийна Сиккут. Фото: Рауль Меэ

По словам министра экономики и коммуникаций Рийны Сиккут, правительство планирует поддержать крупные компании с помощью мер по обеспечению ликвидности, которые, по сути, будут такими же, как и во время пандемии коронавируса.