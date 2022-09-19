Универсальная услуга: государство протянет бизнесу руку помощи, но всех из ямы вытаскивать не станет

Универсальной услугой электроснабжения смогут воспользоваться не только частные потребители, но и микро- и малые предприятия, а также некоммерческие объединения. Однако крупных компаний это, судя по всему, не коснется: для них правительство разрабатывает отдельные меры по обеспечению ликвидности — то есть, по сути, государство собирается предложить им возможность брать кредиты для оплаты счетов за электроэнергию.
Статья доступна только подписчикам ДВ.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!