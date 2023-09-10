Прибывших в Пайде встречал картонный Михаил Кылварт в обнимку с носорогом.Фото: Liis Treimann

Как это было: центристы выбрали Кылварта

Победа Михаила Кылварта на съезде Центристской партии была предрешена еще до подсчета голосов.

Танель Кийк - 489, Михаил Кылварт - 543. Когда был объявлен результат, улыбка исчезла с лица Танеля Кийка. Что же пошло не так?

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